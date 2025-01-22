電梯突下墜「跳一下能保命」？專家破3大迷思：做1事最危險

▲網傳電梯突下墜，跳一下能保命。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

21日凌晨嘉義大埔發生規模6.4地震，台南楠西區民宅倒塌，也有多起電梯受困，據說如果電梯突下墜，跳一下能保命。對此，芬蘭百年電梯大廠專家破除3大迷思，「最危險的動作不是跳上跳下，而是破壞電梯門」。

如果搭電梯遇到地震怎辦？《NOWnews今日新聞》報導，芬蘭通力電梯「台灣通力電梯公司」董事總經理劉繼然說，如果搭傳統電梯，要先按電梯內的警鈴或呼叫對講裝置，跟維修人員或是警衛聯繫，「打119其實不一定會那麼快」。

劉繼然表示，如果搭智慧電梯，地震時會發信號給給維保團隊，通力有24小時客服中心，會主動打給乘客，除了安撫乘客也會告知還有多久人員到場。

「電梯會不會掉下來」、「電梯下墜時跳一下能保命嗎」、「電梯上方有出口可逃命嗎」這3項是最常見的迷思。首先，劉繼然說，如果了解電梯技術和原理，就算斷電或火災也不可能掉下來。

劉繼然表示，「電梯突下降時，『跳一下能保命』是不存在的！」這回到上個迷思的癥結點，電梯不可能會完全掉到最底層，『最多下1到2公尺、3到4公尺就已經很多了』」。

至於電梯上方有出口可以逃嗎？劉繼然說，這也是不存在，大部分電梯在標準狀況下，都能降到樓層放人，萬一真的打不開，上、下和兩側都有緊急出口，不過「必須是緊急狀況發生時，讓專業人員從外面打開，而不是讓乘客從裡面開」。

劉繼然也說，不少人覺得小孩在電梯跳很危險，但最危險的其實是破壞電梯門，電梯門跟井道有縫，如果門壞掉可能會夾到縫，呼籲民眾受困電梯不要去破壞門。

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