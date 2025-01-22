在地也喊扯！　岡山地上權每坪31萬成交創價

▲岡山87期重劃區有「岡山版農16」之稱，根據實登，附近地上權預售案最高達35.5萬元，創下高雄地上權案成交價新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積效應發酵，北高房價愈漲愈高，岡山87期重劃區有「岡山版農16」之稱，根據實登，附近地上權預售案最高單價達35.5萬元，創下高雄地上權案成交價新高。但同時，高雄也有面臨交屋的地上權大樓店面釋出平轉，喜惡兩樣情。

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岡山87期重劃完成後，堪稱是目前北高S廊帶中最具代表性的重劃區之一，附近有岡山樂購、高醫、捷運岡山站等，區段精華。首案「鳳凰信義」在預售時已完銷，均價每坪38.5萬元，以及近期剛公開的「鑫龍騰鑫首席」成交單價最高達45.1萬元，成為岡山房價天花板。

▲岡山有岡山樂購、高醫、捷運岡山站等，吸引自住客購屋。（圖／記者張雅雲攝）

一功營造在87期附近推出的地上權大樓案「一功青」近期公開，根據實登，目前共揭露35筆，成交單價落在26.48~35.54萬元，平均單價為31.14 萬元，創高雄地上權住宅最高成交單價，銷售速度也不慢，連在地人都直呼，實在是太扯了。

▲地上權案「河堤世界」即將面臨交屋，也出現多戶1樓店面出現平轉。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，該案鄰近岡山87期重劃區，因剛性需求旺盛，加上近年出現推案真空期，受自住需求推動，才會出現地上權新案也創高價的現象。

「搶在台積電進駐高雄前，民眾因為買在起漲點前，即便地上權物件的漲幅，比不上所有權物件，但仍相當可觀，因此增添入手地上權宅購屋信心。」謝哲耀認為。

案名 位置 一年成交量 一年均價 一功青 岡山文化街 35 31.1萬 KS1 三民覺民路 139 27萬 城揚大家 鳳山福誠三街 86 24.3萬

▲高雄銷售中地上權大樓。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

但於此同時，也有面臨交屋的地上權案，出現買家釋出平轉。面臨交屋的「河堤世界」，出現多戶1樓店面平轉的現象，在地仲介坦言：「就當時買太多戶，碰上貸款難，因此釋出平轉。」

高雄銷售中地上權大樓包括「KS1」、「城揚大家」、「一功青」，一功營造董事長林尉棋認為，「目前高雄地上權市場，呈現個案表現，由於地上權跟所有權住宅，房價會出現連動關係，未來也要看是否有合適的地段，適合規劃地上權案。」

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