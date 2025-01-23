「泰山勇士」來了！　塭仔圳新案爆衝7字頭引熱議

▲近期新北泰山出現7字頭交易，引發熱議，有鄉民稱其為「泰山勇士」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近期新北泰山出現7字頭交易，引發熱議，有鄉民稱其為「泰山勇士」。不過，信義房屋在地房仲表示，7字頭新案位於塭仔圳自辦重劃部分，雖然門牌是泰山，但相當靠近新莊，「在副都心新案逐漸出現8字頭價碼時，該區小坪數上7字頭是可接受的價碼。」

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2024年Q4新北泰山區出現7字頭交易，預售案「閱讀台灣」、「義泰華」合計有14筆交易站上7字頭，其中最高單價來到73.6萬元，這樣的價格，也讓網友們在PTT房屋版上熱議。

網友在PTT房屋版留言提到：「泰山成交7字頭勇士，respect泰山勇士」、「這種地方都能7，三重蘆洲如果有7的太便宜」、「7字頭不用酸啦」、「以後改名叫盤仔圳吧」、「泰山敢開七？以後就賣不動了」。





▲泰山區新案7字頭交易整理。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示，「閱讀台灣」、「義泰華」屬於塭仔圳自辦重劃部分，也稱為港泰重劃區，面積不大，且目前開發已達8成以上，屬於市場供給相對空窗期，有需求的消費者能選的案子不多，再加上建商品牌加持，就容易創新高價。

但何世昌也說：「現在泰山就成交到7字頭，確實讓人有點意外，但若消費者是以自用、長期置產的角度，不必太擔心買到所謂的高點。」

至於塭仔圳公辦部分，何世昌指出，由於該區面積廣，地段條件不同，插旗的建商也有大有小，預期推案價格也會有不小的落差，5~7字頭都有可能。

▲何世昌認為，未來塭仔圳公辦部分推案價會在5~7字頭。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋新莊新泰店經理凃伯穎表示，港泰重劃區雖然是泰山門牌，但比較靠近新莊，且隨輔大前面的領航路通車後，能更快速通往新莊市區，且離副都心也很近，「目前副都心新推案最高已上8字頭，相對港泰、塭仔圳好地段的小坪數上7字頭，也還是可接受的價碼。」

而且，凃伯穎指出，港泰重劃區寶佳系列10年內中古屋，成交價已來到5字頭，且還有不少是3~4房產品，相對之下，新案小坪數7字頭也不過分。

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