天龍國連10年進榜交易最熱路段曝光　竟還買得到5字頭

▲台北市地政局統計出熱門路段的房價、租金價碼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

台北市地政局出了3張「新春桌遊」，針對熱門路段，產出了新成屋房價、中古屋房價、租金索驥，讓民眾直接秒懂北市熱門路段的房地產行情。

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農曆春節又來了，台北市地政局特製「新春桌遊」，鬆攻略北市熱門路段房價、租金行情及不動產交易大小事。今年適逢北市地政局連續第10年發布熱門路段房價與租金索驥，特別加碼統計蟬聯10年交易熱區的中古屋路段，一表盤點最夯路段2015、2024年量價變化。

中古屋熱門路段部分，連續10年進榜前40名的路段共有22個，10年來交易量均呈現增加，其中以忠孝東路五段量增幅86.15%最多。價格方面也普遍上漲，漲幅前3名都在內湖區，第一名的內湖路一段上漲4成。

▲2024台北市熱門路段的新成屋房價圖。（圖／台北市地政局提供）

針對2024年，北市地政局製作出熱門路段房價索驥，包括新成屋、中古屋。新成屋單價相對較親民的路段，依序為指南路一段、稻香路，單價僅6字頭。中古屋則依序為溫泉路、興隆路三段、中和街，單價僅4～5字頭。

台北市地政局表示：「分析前開路段共同條件，多數距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，故仍受購屋者青睞。」

▲2024台北市熱門路段的中古屋房價圖。（圖／台北市地政局提供）

另外，熱門路段租金索驥部分，月租金單價前3名依序為市民大道一段、忠孝東路四段，每坪破2000元，另外觀察前10名有6條路段位於中山區。

月租金單價相對較親民的熱門路段，分別為中和街、辛亥路四段，單價破未千元，第三名的和平西路三段則僅為1010元。其中，中和街連續5年皆為租金相對親民之熱門路段。

▲2024台北市熱門路段的房租圖。（圖／台北市地政局提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不論是新成屋、中古屋房價較親民路段，幾乎集中在北投、文山房價基期較低的地段，但其中仍不乏生活機能不差的路段。

舉例來說，指南路一段距離木柵市場、文山區公所不遠，且由於附近就是政大，生活機能採買方便，只不過距離最近的木柵捷運站需走路約20分鐘。另外，興隆路三段也頗為熱鬧，前段是萬芳醫院，是文山區相當熱鬧的商圈，不僅有捷運站，還有多所學校，相當熱鬧。

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