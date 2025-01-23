捨年租648萬元不要！三民寶雅新店剛開幕　房東開價2.5億賣

▲知名連鎖生活百貨專賣店寶雅，店裡販售許多種類商品，被民眾暱稱「精神時光屋」，建工二店才剛開幕，屋主開價2.5億元求售。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
知名連鎖生活百貨專賣店寶雅，店裡販售許多種類商品，被民眾暱稱「精神時光屋」，建工二店才剛開幕，屋主開價2.5億元求售，整棟租金年收648萬元，專家分析，租客穩定又是大品牌進駐，具租金效益頗有吸引力。
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該店面位於高雄建工路，地坪173.89坪、建坪476坪，屋齡57年，為地上4樓透天，委託房仲銷售，三角窗店面開價2億5500萬元求售，換算地坪單價為146.6萬元，查詢實登租賃及成交價格均無揭露。
▲去年整修完工後開價上調，根據Google Maps顯示，外觀還曾掛出「屋主資產配置決心出售」的布條。。（圖／翻攝自Google Maps）
在地仲介透露，該透天屋主持有後，已空置約10年，銷售長達數年，根據Google Maps顯示，外觀還曾掛出「屋主資產配置決心出售」的布條，2023年整修前開價2.2億元，去年整修完工後開價再上調。
整修完工後1~3樓租給寶雅，去年12月底才剛開幕，包含4樓整棟月租金54萬元，可以穩定收租，以年收租金648萬元計算，投報率約2.5%，租期則未透露。
▲建工路沿線商家林立，商業機能濃厚，=。（圖／記者張雅雲攝）
永慶不動產博愛同盟大順自由加盟店東鄔綺琳表示，該店位於建工商圈，建工路沿線商家林立，商業機能濃厚，未來又有捷運黃線經過，近期開始吸引知名建商卡位。
|寶雅小檔案
|位置
|建工路
|地坪
|173.89坪
|建坪
|476坪
|整棟年收
|648萬元
|開價
|2億5500萬元
|投報率
|2.5%
▲寶雅小檔案。（ETtoday製表）
不過隨商圈發展成熟，目前大多透過整合、收購方式取得舊透天土地，推出新案，沿線透天換算單坪地價，行情原本落在80~100萬元，近期建商收購價已經來到120~130萬元。
該店位於角間，鄔綺琳分析，1樓具店面機能，新買家不論是自行開發還是轉售素地、繼續出租都頗具效益，加上寶雅為知名租客，可吸引置產型買家，現階段區域新大樓行情也要4字頭起跳，主力購屋客群以在地剛需為主，近年房價已見漲勢。
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