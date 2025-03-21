租客私自偷電！害整棟樓停電後人間蒸發　房東收1240萬罰單傻了

▲大馬一名租客偷電，害整棟建築停電不止，就連房東也遭連累，被迫吃下千萬罰單。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名房東因租客違法偷電，遭電力公司開罰170萬令吉（約新台幣1240萬元）。儘管房東隨後提出上訴，但案件還是敗訴，導致房東因無力負擔高額罰款與訴訟費，陷入經濟困境。然而，肇事的租客早已逃逸，房東無處討公道，令他叫苦連天。

據當地媒體《中國報》報導，這名倒霉的房東在2020年7月將名下店屋出租給一名自稱經營電腦生意的租客，不料房東在5個月後，就接獲其他住戶投訴，聲稱整棟建築突然停電。房東趕到現場後，才赫然發現租客竟私自接駁屋外大電纜偷電，導致建築供電異常。

電力公司展開調查後，向房東開出170萬令吉的罰單。房東無法接受自己要為租客的違法行為買單，立即聯繫租客，不料對方卻早已逃之夭夭，就連身份證件都是偽造的，於是房東只好報警並向電力公司投訴，希望能夠洗脫責任。

然而，案件的進展緩慢，房東在漫長的等待中焦急度日，直至2年後電力公司才正式受理此案，並在律師的協助下，將罰款金額降至82.5萬令吉（約新台幣610萬元）。然而，房東依然無力負擔這筆天價罰款，最終陷入經濟困境，不得不得展開法律抗爭。

這起案件歷時2年，期間，房東四處奔波，希望能夠推翻判決，但即使他至今已支付超過3萬令吉（約新台幣22萬元）的律師費，最終仍敗訴，無法擺脫罰款責任。房東無奈表示，電力公司依舊認定業主須對租客的違規行為負責，迫使他一次又一次出庭，最終仍無法改變結果。

如今，這名房東不僅存款耗盡，還得負擔龐大的罰款、訴訟費用，以及不斷累積的罰款利息，令他陷入極度絕望。他表示，自己明明是受害者，卻無法討回公道，這場官司讓他損失慘重，也成為其他房東的警惕案例。