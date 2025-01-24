1天1億！　興富發奪2024上市櫃建商營收王

▲興富發2024年營收365億元，拿下上市櫃建商年度營收王 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2024年上市櫃建商營收排行，前三名是興富發、欣陸、冠德。其中，興富發營收365億元，剛好1天1億元，雖然年減幅度不小，但還是奪下年度營收王寶座，展望今年該公司有高達920億元新案完工量體，目前銷售已7成，營收有望推升。

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據《台灣股市資訊網》資料，觀察各大上市櫃建商2024年12月營收，前5名營建類股分別為：興富發、欣陸、冠德、潤弘、國建。

興富發（2542）去年在4大案「站前新鋭」、「文心愛鋭」、「興富發博愛」、「愛情河左岸」總銷合計295億元挹注之下，以年收365億元拿下2024年營建營收王，不過與2023年相比，仍呈現17%下滑。

不過，興富發今年有高達920億元新案量體完工，目前銷售已約7成，營收有望推升。且該公司表示：「今年要交屋的個案，已有相當比例完成對保，興富發又是金融銀行的大客戶，都有提早因應準備，不會有太大問題。」





▲2024年興富發營收365億元，雖然年減，但仍居營建股之冠。（表／記者項瀚製）

2024年營建股營收第二名是欣陸（3703），該公司主要由3大事業體組成，分別為營建工程、環境工程及水資源處理、不動產開發建設，其中以營造，也就是大陸工程營收占比最高。

事實上，大陸工程除了承攬住宅、飯店案，也接大量的公共工程，日前才剛拿下環狀線南環段CF670區段標工程，得標含稅金額為新232億元，累積大陸工程的在建工程總額上看1300億元。

建設部分，新店「耑美」、松山「鐫萃」、台中「豐蒔」將完工入帳，3案合計總銷98.5億元。事實上，大陸建設不動產開發業績存量充沛，且手上還有不少規劃中的指標個案，預計在2028年後認列營收，包括信義兒福都更案、竹北大學段案、高雄後金段案等等。

至於冠德（2520），去年以287億元拿下營建股營收第三名。該公司新北三重的大案「冠德心天匯」在去年陸續交屋，推升年度營收，且該案還會跨年度，部分量體將在今年持續入帳。

推案部分也保持積極，冠德從去年Q4到明年陸續推出「裕毛屋案」、「LG08案」、「秀朗橋辦公案、」「G05案」、「萬華直興案」、「北士科案」，合計6筆新案總銷約150億元。

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