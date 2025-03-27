月薪3萬多「買不起雙北房」　網有感：打算往南邊找工作

▲原PO覺得自己在雙北買不起房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

雙北的房價高，很多人即便努力工作許久，也未必能存到足夠的頭期款。近日就有網友發文透露，她的月薪3萬元，哪怕不婚不生，卻還是買不起房子，因此她便有意改往高雄發展，並在當地買房。貼文曝光後，掀起底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「在雙北買不起房，考慮轉往高雄發展」為標題發文，提到她目前月薪3萬多元，即便不結婚、不生小孩、不打算買車，也不用給孝親費，她還是買不起房，因為台北連套房都要8、900萬元起跳。

原PO透露，她日前查了高雄的套房，發現如果是中古屋的話，似乎是她可以負擔的價格。因此她心想著，如果她要靠自己的努力買房，不如就轉往高雄發展。

貼文曝光後，有網友回應，「基隆不錯啊，到底堅持雙北幹嘛」、「不要硬撐在雙北，已經全員逃走中，吸引不到年輕人了」、「可以來台東工作，蠻舒服的」、「我一個桃園北漂仔，發現台北租房工作，倒不如去偏鄉生活，我也打算往南邊找工作」、「北部淡水、八里，還可以負擔吧」、「可以來宜蘭」。

但也有網友認為，現在高雄的房價也不便宜了，「高雄房價變貴了，你留台北比較好」、「現在來高雄，也買不起了」。貼文引發討論。