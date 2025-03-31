雙薪160萬想在新竹買房+生孩？　過來人現身曝開銷：沒問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友詢問，假如男女雙方都想買房，男方想要生孩子，女方則覺得生不生都無妨，在家庭收入160萬元的情況下，於新竹買房並生子是有可能的嗎？話題引發兩派熱議。就有過來人回文分享，直呼「160萬年薪在新竹買房生活沒問題呀！」曝光開銷再度掀論戰。

一名男網友日前在Dcard上發文，「家庭收入160萬有辦法買房+生小孩嗎」，想知道如果一個家庭的收入約160萬元，想在新竹買房並生一個孩子，是有可能的嗎？

一票網友就開勸，「我300+，女友60+，我們都覺得生小孩很硬，只想買房然後每年爽出國，這個時代買房又生小孩的真的很猛」、「160萬別想了，生小孩出來受苦的。」也有人認為，「生小孩沒有那麼貴，只是很多人想給小孩更好生活」、「明明就可以好嗎？160萬好好財務規劃一下，先買小房就好。」

就有過來人在PTT表示，「160萬年薪在新竹買房生活沒問題呀！買房網上面竹北兩房電梯大樓700多800的滿多的」，接著曝光自己整年開銷，「我自己有記帳的習慣，2024食物方面20萬、汽車9萬」，雜項包括飲料（約1萬3）、居家用品（約1萬）、健身（約4千6）、服飾（約2千5）及醫療保健（約2千4）。

不過，原PO所住地區其實是桃園，但他認為竹北吃的和車子花費應該差異不大，「800萬房子房貸一年也還好，食衣住行160萬看起來沒什麼問題，還有盈餘可以做點投資滿不錯的。」

他也在留言處透露，自己是一家三口，小孩兩歲了，他平常主要是記自己的花費的部分，「房貸利息的部分因為我有多間小複雜，所以另外自己手算現金流」、「平常除了早餐和午餐，其他幾乎都一起吃，外賣扣款也是我這邊，小孩花費主要也是我這邊，老婆甚至比我更省」，覺得自己已經算是有點摳的程度，「但就也不是太誇張，更省的一定很多。」

看到貼文後，有網友紛紛點頭，「錢不夠又要買房，當然就是要省啊…現在看一堆家庭，年收不到自己一半的花在出國消費比自己還高超多，覺得他們一定家裡礦產豐富」、「奇怪，年輕人抱怨買不起房就說他們整天換iPhone；省吃儉用時就說都沒娛樂，有毛病是嗎？」但也有人認為，「如果經濟狀況只能買兩房真的別生比較好，現在的兩房室內空間再加一個小孩根本痛苦。」