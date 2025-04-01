台北也有500萬的房！他喊「買房不難」　網戰翻：是買個鳥啊

▲原PO認為，買房其實沒有想像中這麼難。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

買房對許多人來說，並非簡單的事，然而近日卻有網友發文表示，如果願意一輩子單身的話，台北明明就有500萬元以下的房子，且再遠一點的地區也有更便宜的房子，買房其實並不難。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「買房根本不難啊」為標題發文，提到如果願意一輩子單身的話，台北其實也有500萬元以下的房子可以買，而且倘若願意住得更遠一點，像是基隆、南投、屏東等，靠山的房子甚至可以有更便宜的價格，所以買房應該不難才對，為什麼大家都覺得買房起碼要砸3000萬元？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「500萬？指的是頭期款嗎」、「還要看環境吧？你說的那種一定不會是新規劃的區域，也不會是坪數夠大，治安又好的。不太好的老房子、老區當然能住就好，但大多感覺治安也不是很好，住了不安心，誰不希望環境能好一點」、「花了錢比住爸媽或公婆家裡還差，是買個鳥啊」。

不過也有網友則表示，「這就是大家想要的居住正義啊，居住正義是讓大家有房住，不是讓大家每個人都有大安區的房子」、「大家都買得起，只是都喜歡東挑西揀，付不出相對成本卻想要什麼都有。『你不是買不起房，你只是買不起精華地區的房』」、「其實便宜的房很多啊，但又舊又沒管理、沒收垃圾，台灣年輕人看不起」。話題引發討論。