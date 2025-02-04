台中不動產營業員不減反增　第一線：委託數逆增20%

▲市場不斷傳出房仲業將要掀起倒店潮的聲浪，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到919金龍風暴影響，過去房市暢旺區這幾個月數據表現可說是寒風刺骨，市場不斷傳出房仲業將要掀起倒店潮的聲浪，但實際觀察數據，以台中來說店家數在第四季仍逆勢上漲，不動產營業員人數也同樣增加，第一線房仲人員表示實際上感覺「不減反增」。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」

一名負責房仲業展店的經理說明：「919之後確實加減都有影響，從買賣移轉棟數來說，最新數據與同期相比都掉到2~3成，台中大概4成，連續5個月都在衰退，掉的量是多的，而這個市場就這麼大，沒吃到肉的就會被淘汰，但目前總店數影響是還好，反而是都會區過去大展店、開得比7-11還密集的區域，就比較容易出現轉手、轉讓的情況。」

從內政部數據來看，台中市不動產經紀營業員任職人數從2024第一季8213人一路增加，但打房政策影響最嚴重的第四季人數反而逆勢增加865人，來到9078人，不動產經紀業備查家數（仲介）家數部分，年增26間，從1190間增加到1216間。

臺中市不動產仲介公會理事長林志雲認為：「確實在第七波信用管制後，房仲業哀聲嘆氣，受到衝擊是一定的，但實際上以公會角度來觀察，並沒有出現倒店潮，雖然成交量縮，但是委託數逆增20%，目前不受影響，但若交易量持續萎縮，那確實就會進入汰弱留強的階段。」

▲實際觀察數據，以台中來說店家數在第四季仍逆勢上漲，不動產營業員人數也同樣增加，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問台中蛋黃區，2024年才跳脫原店家自立門戶的資深房仲，他則是說：「近期是有聽聞同業零星收攤，但不是真的倒店，而是轉其他品牌，台中地區大多是加盟體系，只要人員太少不足以產生邊際效應，就會邀其他同業入股或是轉讓給手握多間店的大店東。」

資深房仲說：「919距今才5個月，但過去4~5年都是賺的，大店東收店潮目前沒有特別趨勢，但是業務之間的跳槽會比較明顯，畢竟大者恆大，5、60人的大型團隊，跟獨立店東比較起來就會出現聯賣、行銷資源的落差，光是網路平台廣告的補助一個月可能就差到幾千元。」

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」