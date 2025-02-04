平均房貸315期再創高　信義指一關鍵支撐房價

▲去年Q2全國平均貸款期數創新高，達315期（26.25年）比起前一季一口氣多出10期。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

去年Q2全國平均貸款期數創新高，達315期（26.25年）比起前一季一口氣多出10期，較新青安上路前一季整整增加了20期。信義房屋專家表示，在高房價時代，30年期房貸普遍，其也是支撐房價的重要關鍵。

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據不動產資訊平台最新資料顯示，去年Ｑ2全國房貸期數創下歷史新高，達315期（26.25年），比起前一季一口氣多出10期，較新青安上路前一季整整增加了20期，顯示使用長年期房貸狀況又更為普遍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「由於去年Q2是市場交易暢旺、新青安申辦熱絡的時期，可能部分使用30年期、40年期房貸狀況增加，拉長平均房貸年期。」





▲七都房貸期數變化（單位：期）。（表／信義統計）

曾敬德進一步表示，「30年期房貸是支撐房價的重要關鍵，例如1000萬房貸，20年期本息平均攤還，利率2.2%每個月還款金額5.15萬元，30年期就可以每月變成3.8萬元，雖然還款期間拉長利息增加，但至少每個月負擔可以減輕。」

房市專家何世昌補充：「就新建案的角度，降低付款門檻，也是支撐銷售的關鍵之一，尤其是在市場不好的時候，觀察目前市場上有越來越多案場提出輕鬆付方案吸客。」

以區域來看，去年第二季六都加上新竹房貸平均期數最長的是新竹縣的339期，高雄市也攀高衝到平均336期，房貸年期較去年同期增加高達2年，六都加上新竹只剩下台北市還在平均299期，其餘通通超過315期。

曾敬德表示：「新竹地區購屋人有不少園區客，加上許多大樓的屋齡新穎，購屋人可能在上市櫃公司上班，人的條件與房屋條件都是銀行評估時加分的條件。」

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