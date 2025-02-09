網紅遭爆是「地獄房客」欠20萬租金水電　留滿屋子垃圾人間蒸發

▲女子控訴，母親把房子租給一對男女，但屋況卻在一年後變了樣。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子控訴，女網紅蘇茜公主（或稱粉紅阿姨）是地獄房客，租屋不到一年就把房子弄得像鬼屋，門口雜草叢生，拖欠的租金與水電費用逾3萬令吉（約新台幣23.7萬元），一度鬧失聯，最後甚至默默搬走，留下一屋子垃圾人間蒸發，讓她氣得在社群平台發文，呼籲其他屋主要避雷。

中國報報導，這名女子在社群平台X透過hantuinenekpink帳號發文宣稱，她的母親把房子租給女網紅與一名男子，房子在出租之前乾淨整潔，但屋況卻在一年後變了樣，且這對男女還有拖欠租金與水電費的狀況。

女子稱，對方拖欠水電費逾1.6萬令吉（約新台幣12.6萬元），以及8個月租金共1.3萬令吉（約新台幣10.3萬元），加上還有水管破損等維修費用2500令吉（近新台幣2萬元），讓他們損失至少3.3萬令吉（約新台幣26萬元）。

由於女子母親年事已高，不願與這對男女發生衝突，女子直到去年9月才知曉整個狀況。她說，對方拒絕溝通、鬧失聯，上門查看才發現房子早已雜草叢生，屋況更是慘不忍睹，後來決定報警處理，在員警陪同之下進入屋內查看，並成功與房客取得聯繫，男房客也承諾會承擔所有積欠的租金電費。

只不過女子透露，這對男女後來默默搬走，留下一屋子垃圾人間蒸發，但律師告知，即便提告取得勝訴也難以取回任何賠償，「只好打落牙往肚裡吞，自行承擔所有損失」。