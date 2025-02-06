興農球場處分案通過　外界估興農楊家落袋現金逾百億





▲中科台中二期園區擴建案中，最大地主興農育樂公司已正式通過處分興農球場案，也讓整體土地協議價購比例達到99.88%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科台中二期園區擴建案中，最大地主興農育樂公司已正式通過處分興農球場案，讓整體土地協議價購比例達到99.88%，預計第一季就可交地給台積電建廠。即便還有球證補償未落幕，但外界推測經營興農的楊天生家族，可落袋現金將高達150億~200億元。

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中科台中二期園區擴建案中，最大地主興農育樂公司已正式通過處分興農球場案，但據瞭解，興農高球場共發出1750張球證，知情人士透露，會員主張每張球證收回價格180萬元，讓整體收回成本約31.5億元，但目前球證補償金額尚未達成共識。

▲中科替周邊區域帶來大量紅利，加上特五號、捷運藍線、捷運橘線及台中機場門戶計畫等利多挹注，房市也持續恆溫。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅台積電擴廠有突破性進度，中科管理局也備妥一塊約5公頃的土地，可供IC設計等半導體或高科技業者進駐，台中市政府也積極爭取輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐，都替區域帶來大量紅利。

據實登揭露，中科地區甫交屋的區域小宅案「東大萌」，在跨年夜時出現4樓戶交易，總面積僅18.05坪，1房1廳格局，出售價格來到890萬元、單價49萬元，而原始屋主入手價僅718萬元、單價39萬元，帳面淨賺172萬元，獲利達2成4。

另一個吸引許多建商搶進布局熱點則是沙鹿區，包括「麗景風和」、「茂洋天玥」、「富宇臻藏」等案最高單價更已突破5字頭。





▲受惠科技業進駐，台中沙鹿區擁有海空雙港國際門戶的優勢，另外最大利多就是捷運藍線規劃，讓不少科技人西進購屋。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，金昌隆建設於台中機場特區推出的「麗景風和」，擁有區域少見逾千坪完整基地，正對4084坪公館公園，周邊涵蓋中科、沙鹿、清水、及大雅商圈，並緊鄰國道三號，全案規劃40~48坪純3房，預售實登單價站上4字頭。

成屋銷售的「茂洋天玥META」最高成交單價達50.56萬元。而鄰近捷運藍線B4沙鹿站推出的「富宇臻藏」，以單價56.14萬元，寫下近1年區域成交新紀錄。

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