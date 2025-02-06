買氣凍結！屏縣救市　房貸成數提高至85%

▲屏東縣政府加碼推出「縣府挺起家」方案，貸款額度拉到85%，專家認為，拉高貸款成數可刺激買氣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年9月祭出信用管制，打房開始奏效，讓房市出現急凍效果，今年屏東縣政府加碼推出「縣府挺起家」方案，貸款額度拉到85%，房價限制在1250萬元內，專家表示，屏東最高單價已出現4字頭，拉高貸款成數可刺激買氣，降低民眾購屋負擔。

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屏縣府城鄉發展處處長陳志宏指出，近年房價飆漲，為鼓勵青年來到屏東就業、創業及購屋定居，促進屏東產業發展，縣府2019年起就推出「縣府挺起家」方案，減輕民眾買房負擔。

今年方案再優化，貸款額度提高至85%，房價限制1250萬元以下，貸款利率1.81%，同時為避免投資客炒房，除規定申請人要18歲以上、設籍屏東外，本人、配偶、未成年子女都要無自有房屋，預售、中古都可以貸，民眾等於是多一個貸款方式選擇。

年份 交易量 均價 (萬元/坪) 最高價 (萬元/坪) 2022年 314筆 28.6 44.2 2023年 200筆 26.7 34.5

▲屏東市近2年房市預售價量。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

根據實價登錄統計，屏東市去年預售均價為28.6萬元，共有314筆成交紀錄，去年11月底成交價最高出現44.2萬元的歷史新高，創區域最高價。與2022年相比，前年成交量為200筆，均價26.7萬元，最高價為34.5萬元，價量都出現成長。

屏東縣不動產仲介公會榮譽理事長楊信華表示，近期屏東市買氣凍結，房仲店頭來人至少銳減5成，民眾大多擔心貸款成數不足，產生違約問題，甚至要求在簽約時備註「貸款成數不足可無條件解約」，但是以賣方立場，也會擔心白忙一場，在央行管制下房貸金額緊縮，直接衝擊民眾購屋力及意願。

楊信華表示，屏東目前華廈總價多在千萬元內，能適用優惠方案的物件，對自住客購屋信心是相當大的激勵，民眾需準備的自備款以及購屋負擔較低，有望刺激目前冷颼颼的買氣。

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