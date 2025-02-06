KTV南霸天1.4億買小港電器行大改造　最快年底開幕

▲「KTV南霸天」享溫馨首度插旗小港，去年11月底斥資1.43億元入手小港在地40年的電器百貨店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

宏平路是小港的房市熱區，新大樓一棟接一棟，人口紅利帶動知名品牌進駐，根據實登，「KTV南霸天」享溫馨首度插旗小港，去年11月底斥資1.43億元入手小港在地26年的電器百貨店，將改裝成KTV，預計最快年底開幕，專家表示，成交價也算符合區域行情。

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「典里電器生活廣場」位於小港區宏平路，是在地老牌電器百貨店，台灣公司網顯示，該店1998年成立，至今已26年，目前已經鐵門深鎖拉起黃線。

▲享溫馨看好小港近年新大樓一棟接一棟完工，人口紅利發酵，首度插旗小港。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，該店屋齡28年，土地屬商五用地，地坪235坪，建坪193坪，成交價1億4300萬元，換算地價單坪為60.85萬元。據了解，新買家就是享溫馨企業，而老店則搬到小港紹興街繼續經營。

享溫馨總經理李奇霖表示，好樂迪小港店2007年結束營業，已有18年沒有連鎖KTV進駐，看好小港近年新大樓一棟接一棟完工，人口紅利發酵，首度插旗小港，採改裝方式，目前詳細內容還在規劃中，預計今年底或明年第一季開幕。

▲宏平路為小港區主要交通幹道之一，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產小港餐旅加盟店副店長余曾旭表示，宏平路為小港區主要交通幹道之一，沿線商家林立，人口密集度高且集中在漢民路、宏平路周邊一帶，區域有不少中鋼、中船、中鋁、台電等族群，在地消費力強。

宏平路沿線商家林立，可建地有限，目前僅1案預售中，未來還有友友新案將公開，周邊還有預售案「清景麟國家公園」、「華友聯Power city」，成交價已站穩3字頭，均價落在32萬元。

享溫馨KTV小港店小檔案 位置 宏平路 坪數 地坪 235 坪，建坪 193 坪 成交價 1 億 4300 萬 預計開幕時間 今年底或明年第一季開幕 買家 享溫馨企業社

▲享溫馨KTV小港店小檔案。（ETtoday製表）

根據實登，小港宏平路周邊近期50坪以上土地，單坪成交價落在30~60萬元，主因是住宅用地跟商業用地的差別，所以出現顯著價差，以該筆商5用地6字頭來看，算是符合區段行情。

余曾旭分析，小港屬於封閉型商圈，多為在地型商家，相對市區缺乏大型聚餐、聚會場所，享溫馨進駐後，將成為小港唯一的連鎖型KTV，對在地民眾相當具吸引力，讓整體商圈更活絡增添商機。

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