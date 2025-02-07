台南「排毒飯店」藏春色　9年前成交價奔1.35億

▲台南北區一間飯店暗藏春色，被老司機們戲稱是「排毒大飯店」。（圖／民眾提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南北區一間飯店暗藏春色，被老司機們戲稱是「排毒大飯店」，日前還被警方查獲多名外籍賣淫女子及嫖客，根據實登顯示，該飯店9年前1.35億元有成交紀錄，在地透露，該飯店也有包月租客，月租金約5000元，老司機入住門檻低。

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根據實登，該飯店2016年曾有轉手紀錄，地坪99.5坪、建坪924坪、共有73房12廳80衛，成交1億3500萬元。

台南市警五分局近日接獲線報，該飯店內有房間供色情應召集團媒介外籍人士賣淫，是不少熟門熟路的老司機常去的「排毒大飯店」，當地人「懂得都懂」。台南警方蒐證後5日查獲飯店負責人意圖營利提供場所供人性交易，並查獲賣淫外籍人士15名，嫖客6名，在地人透露，性交易價碼每半小時約2000元。

▲該飯店位於北區，附近就是花園夜市，地段相當精華。（圖／民眾提供）

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，該飯店位於北區，附近就是花園夜市，地段相當精華，不過因房況老舊未經整理，房價相對便宜約1000元，多吸引不要求住房品質、外籍移工入住，平常住房率就不錯。

蔡裕荏說：「也有少部分長期的包月租客，套房月租金不含打掃，落在4000~5000元，老司機入住門檻低。」尤其相較北區目前套房月租金約6000元，選在飯店內包月長租，含水電費也不失為一個划算的選項。

台南近年觀光發達，北區觀光景點多，一般商旅房價多落在2000~3000元，因經營旅宿業的營運成本高漲，包含重新整修費用、薪資成本等，愈來愈多商旅、飯店對外釋出求售。

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