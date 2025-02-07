價格相同　台中沙鹿「新成屋vs.20年透天」！網推它：未來增值

▲沙鹿區有台中「海線四小龍」領頭羊之稱 。（圖／記者陳筱惠攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，最近考慮在台中沙鹿買一間房，不過目前有兩個建案很心動，一個是新成屋，另一個是近20年的透天大樓，雖然比較喜歡住在大樓，但想到未來要脫手時，會不會不好賣？對此，信義房屋專家表示，如果是考慮實用性，就選大樓；如果是想要住得久、保值的話，就選透天厝。

原PO在PTT發文，「台中沙鹿自住選擇」，最近在沙鹿車站附近看了幾間房子，有兩間房子在考慮，新成屋大樓和近20年的中古透天厝，「自己是較喜歡大樓，有管理代收包裹，及方便丟垃圾」，不過，他也在思考，如果未來要出售房產，在沙鹿地區大樓是否容易脫手。

此外，原PO提到，中古透天要翻修的話，需要大筆資金，會有經濟上的壓力，「兩間總價差不多，不知道中古透天談價（殺價）空間是否會較多？」

貼文曝光，支持大樓的網友表示，「如果想增值的話，還是買新買大樓比較好，這是趨勢」、「之前在板上問，大家都說要買沙鹿就直接買透天，但我還是比較偏向大樓，我阿姨在沙鹿住電梯透天，他們都覺得每個月維護電梯超麻煩」、「海線現在大樓比透天好脫手多了」。不過也有網友推薦透天，「我是推薦透天，空間使用上天與地的差別」、「新建大樓空間感真的很不好，我從大樓換透天，超有感，空間至少大一倍，20年透天還不需要大整理，防水電線拉一拉，100萬可以搞定」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果是考慮實用性的話，一定是選大樓，想要傳家、住得久，之前還可以翻建的話，就選透天厝，主要還是看自己的需求；至於殺價的空間，要看房東「急不急」，如果急著賣價格會很好殺。