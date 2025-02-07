全台急凍！開暖氣「少1步驟」暖度差很大　台電曝3招提升暖房效果

▲最近天氣越來越冷，務必注意保暖！（示意圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／曾筠淇報導

中央氣象署今（7）日上午10時54分針對20縣市發布低溫特報，因今寒流南下，各地氣溫持續下降；至於明（8）日至10日清晨同樣會受寒流影響，各地天氣將非常寒冷。隨著氣溫下降，許多人都已經開了暖氣，但是該怎麼讓暖房效果更好呢？台電過去也曾列出「3撇步」。

最近天氣好冷，許多人就算開了變頻暖氣，卻還是冷得發抖，這到底是因為天氣太冷，還是暖氣效果不佳呢？對此，台灣電力公司提醒，「將空調切換為暖氣模式時，別忘3招，提升暖房效果的撇步」。

一、出口風朝下

台電指出，當切換空調到暖氣模式時，記得要將出風口調整為朝下。因為熱空氣會上升，冷空氣則會下降，如果出風口朝上，熱空氣會積在室內的上方，無法有效向下傳遞。且如果沒有將出風口朝下，空調還可能因此誤判室內溫度已經升高，進而停止送熱風，影響暖房效果。

二、拉上窗簾

台電指出，其實拉上窗簾也是個好方法。冬季的冷空氣容易進入室內，若使用材質厚一點的窗簾，就可以讓室內冷空氣留在窗簾及玻璃之間，同時避免暖氣的熱能散失，維持室內溫度。

▲台電曝3招，讓˙變頻暖氣暖房效果更好。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）

三、搭配吊扇、循環扇

台電指出，開變頻暖氣時，搭配吊扇或循環扇也是提升暖房效果的方式。因為熱空氣容易積在上方，如果使用吊扇或循環扇，就可以加速熱空氣向下沉，同時促進室內空氣的循環，讓暖氣效果更為顯著。

台電最後也提醒，如果不使用暖氣了，或是要外出，務必記得關閉暖氣。