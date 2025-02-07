賣不掉再加價3億！　七期貴婦SPA館養蚊1年開價突衝18.2億

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市七期重劃區市政路，過去經營頂級貴婦SPA館的房地，1年前地主開價15億元求售，後續SPA館撤出後，該物件租售並行卻養蚊1年，地主近期再開出18.2億元賣地，在地房仲認為，地主應是受到近期七期土地頻傳高價，信心大增所致。

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▲位於台中市七期重劃區市政路，過去經營頂級貴婦SPA館的房地出售1年賣不掉。（圖／記者陳筱惠攝）

鄰近七期的文心路、市政路口，過去曾是知名貴婦SPA館，經營10多年後因地主有意出售土地而搬遷，這塊土地面積553坪的精華地，屬於新三土地，容積率來到400%，有趣的是，這塊土地自有求售訊息至今已經加了2次價格，最初開價15億元，後來加價到16.6億元，最新開價則來到18.2億元。

▲這塊土地自有求售訊息至今已經加了2次價格，最初開價15億元，後來加價到16.6億元，最新開價則來到18.2億元。（圖／記者陳筱惠攝）



七期資深房仲謝兒政說：「在去年底寶輝建設以每坪390萬元高價購入『歐風汽車旅館』進一步推升七期土地價格，但是寶輝高價購入的惠民段73地號，土地使用分區為『新六』土地，雖然面積也僅542.52坪，但周邊有整合可能，加上土地容積率600%，且有危老獎勵及容移，容積最高可達1080%。」

這塊新三土地，謝兒政認為：「該基地左右都已經是既有建物，唯獨整合文心路上麥當勞，現階段才有開發價值，但如此一來基地形狀也不完整，加上建物尚未有危老資格，土地開價超過300萬元的成交機率不高。」

▲該地點鄰近台中捷運綠線市政府站、水安宮站，不論是台灣大道、文心路、市政路等主幹道都相當便利。（圖／記者陳筱惠攝）

詢問承接房仲，他表示：「此物件主要以賣土地為主，目前地上物屋齡大概20年，算是賣地送建物，最適合公司、企業營運總部進駐，且以目前台中商辦市場來說，開始流行微型商辦，500多坪大小適中，地點鄰近台中捷運綠線市政府站、水安宮站，不論是台灣大道、文心路、市政路等主幹道都相當便利。」

▼ 台中七期土地交易排行榜。



交易年月 交易標的 總價（億元） 面積（坪） 單價（萬元） 使用分區 買方 2024/07 惠民段 73 地號 21.06 542.52 388.3 新六 寶輝建設 2024/07 惠民段 17-1 地號 16.92 468.61 361.0 新六 中悅建設 2024/07 惠安段 7 地號 22.80 651.51 350.0 商三 興富發建設 2020/08 惠安段 80 地號 83.76 2593.5 350.0 新四 興富發建設

土開業者則表示：「目前土地交易市場主要買家縮手，包含過去獵地大戶如興富發等都已經發話不再進補，不論是重劃區還是市中心，都有不同因素干擾，以重劃區來說，素地會遇到央行限縮政策，市中心部分土地強度、整合費時，在先行指標都尚未轉強前，可能還得拖一段時間。」

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