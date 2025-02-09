新北最多！金山「外縣市屋主」逾5成　在地人指1關鍵

▲金山區為新北市「外縣市屋主比率」最高的一區。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

金山區為新北市「外縣市屋主比率」最高的一區，在金山有房子、戶籍在外縣市的人口比例達55%。在地房仲表示，金山好山好水，許多人來度假養老，2000多萬元就可入手一棟3層的農舍別墅，另外也有人會買公寓，總價僅300多萬元。

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新北市29個行政區當中，「外縣市屋主比率」最高的金山區，高達55%，也就是說房子位於新北市行政區，但屋主戶籍在外縣市。其中，戶籍在自台北、基隆、桃園的比例超過一半以上。

房市專家何世昌認為，可能的主因有2。首先是民國80~90年金山有一波休閒宅、養身宅推案熱潮，吸引不少外縣市民眾置產，但這熱潮在民國90年初已退去，推案量體也不是到非常大，如今這熱潮已過去，現在金山推案以在地客為主，價格在2~3字頭。

第二，何世昌表示，金山屬新北偏遠的地區，就業機會不多，自然會有人口外溢現象，這些居民跑到其他縣市發展，並設籍，但原本的房子沒有賣掉。

▲興富發在金山區興建飯店，將引入指標飯店品牌，開幕在即。（圖／記者項瀚攝）

群盛不動產負責人、新北市溫泉觀光協會理事長李玉郎表示，金山好山好水，擁台大醫療資源以及全台唯一的海底溫泉，現在又有指標飯店品牌將進駐，越來越多人選擇到金山買房，度假養老。

李玉郎表示，外縣市來金山買房度假，許多人選擇買農舍改建，以地坪50坪、3層別墅來說，土地+營建成本約2000多萬元，但也不乏有企業主豪砸上億元打造。另外，也小資族也會買1、2樓公寓，總價僅300~400萬元。

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