台積電新廠傳進駐沙崙　網問：2字頭阿蓮可卡位？

▲台積電1奈米製程新廠傳出將落腳台南沙崙，規劃打造可容納六座12吋廠的超大型晶圓廠，近期傳得沸沸揚揚。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電1奈米製程新廠傳出將落腳台南沙崙，規劃打造可容納六座12吋廠的超大型晶圓廠，近期傳得沸沸揚揚，該區近年各種題材與建設齊發，帶動房價狂漲，房價站上4字頭，就有在地人發問，是否該去卡位車程10~15分鐘的阿蓮？房價還在2字頭，價差達3成。

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台積電新廠的南部布局，除了高雄楠梓新建2奈米廠，再傳出台積電在台南沙崙將設立1奈米新廠「晶圓25廠」（Fab 25），規劃打造可容納六座12吋廠的超大型晶圓廠，發揮生產綜效。

沙崙位於台南市歸仁區，屬於高鐵台南站特定區，清景麟集團總經理謝宗澂表示，政府在沙崙推動智慧綠能科學城，作為綠能科技創新產業生態系的發展基地，有包含大台南會展中心、中研院南部院區等，周邊則有陽明交大台南校區、成大醫院沙崙分院等，附近已有三井Outlet進駐，今年還有2期將開幕，區域機能愈來愈成熟。

今年初行政院宣布啟動「大南方新矽谷推動方案」，再度提升區域話題性，吸引越來越多建商搶進推案。

根據實登，高鐵特區2020年首個進場預售案「國家強棒」，成交均價為20.5萬元，還有1字頭價格，之後建設進駐，房價出現大幅飆漲，近1年歸仁區預售成交共有987筆，均價為33.7萬元，住宅成交最高價為40.4萬元。

▲阿蓮位於台南、高雄交界，距離國道1號、3號、台86線也不遠，具交通便利性。（圖／記者張雅雲攝）

就有在地人發問，車程10~15分鐘的高雄阿蓮區，現在是沙崙起漲前房價，還有2字頭，未來有機會吃到沙崙的外溢效應，是否該先去卡位？

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，阿蓮位於台南、高雄交界，區內規劃北高雄產業園區，距離國道1號、3號、台86線也不遠，具交通便利性。

阿蓮區以往以透天推案為主，近期開始有建商轉推華廈，根據實登，近1年均價為25.8萬元，最高價為29萬元，與歸仁有至少3成的價差，未來得冠建設在阿蓮民生路將推2棟分別為56戶、36戶的華廈。

謝哲耀分析，不過阿蓮的外溢效應還是要看沙崙發展，還有一段需要發酵的時間，就算看好前景發展，也得有長期持有的心理準備。

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