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全球一半億萬富豪是客戶　瑞銀年擲近700萬租台中頂辦

▲▼ 聯聚中雍。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中目前成屋最高樓、位於七期的豪辦「聯聚中雍大廈」買方、租客皆大有來頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中目前成屋最高樓、位於七期的豪辦「聯聚中雍大廈」，近期實登揭露一筆21樓租賃案，單坪租金2291元。而該豪辦最高租金單價為2595元，經查為只服務富豪的瑞士銀行豪擲月租58萬元進駐。

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「聯聚中雍大廈」過去曾吸引包含玉山金控、九興控股、百和興業、全成製帽、億豐工業、富士松集團、大慶證券及統一集團進駐，多數為買斷自用，戶戶上億元的交易紀錄，霸榜台中辦公室市場。

近期實價登錄揭露一筆21樓租賃案，以單坪租金2291元，傲視2024年台中商辦市場，目前尚未有登記經營的企業，經查該屋主為台南的高權投資公司，也是統一企業的主要股東之一，負責人高秀玲即是統一集團創辦人高清愿獨生女，統一企業董事長羅智先妻子。

▲▼台中,七期重劃區,聯聚中雍大廈,聯聚建設,商辦大樓,臺中第二高樓。（圖／記者姜國輝攝）

▲2023年5月來時31樓物件每月租金高達58.1萬元，經查係為只服務富豪的「瑞士銀行」大器入主。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，21樓2戶都在2022年3月交易，總價3億元，拆算單價63.53萬元，皆為統一集團關係企業「財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會」、「高權投資」包層，此次出租投報率約3.5%。

不過翻開該豪辦最高租金單價，為2023年5月來時31樓物件的2595元，每月租金高達58.1萬元，經查係為只服務富豪的「瑞士銀行」大器入主。據了解，瑞士銀行是全球富豪最喜愛的銀行之一，並且瑞銀管理著全球最大的私人財富，全球有半數的億萬富翁都是瑞銀客戶。而該戶屋主也是大有來頭，為來自彰化的上市傳產業、帝寶工業股份有限公司更是全球車燈大廠。

但更驚人的是，2023年5月，同樣是租賃案9、10樓共計880坪，也出現感測器大廠日商基恩斯（KEYENCE）豪砸126萬元進軍「聯聚中雍大廈」，創下該棟樓最高租賃總價。

▲▼ 豐邑市政核心，台中商辦。（圖／記者陳筱惠攝）

▲從這幾年不論是半導體、金融業大舉進軍中台灣。（圖／記者陳筱惠攝）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析：「其實台中的七期其實真的豪辦選擇少，屈指可數，對於這些高級的財顧、法顧、金融機構，在客戶與企業都希望有隱私、安全的前提下，又最好不要有競品，以瑞銀來說主攻高端財富管理，非一般消金、企金，對於辦公室的要求特別重視。」

黃舒衛說：「從這幾年不論是半導體、金融業大舉進軍中台灣，主訴求服務台灣最高端富豪的企業，這也顯示台中富豪群實力相當雄厚，因為有市場才有需求。」

▼ 台中豪辦「聯聚中雍大廈」租客一覽表

地址 月租金 (元) 租賃日期  單坪租金 坪數 承租戶
西屯區市政北七路98號9樓～10樓 1,260,214 112/05/16 1,729 881 感測器大廠日商基恩斯
西屯區市政北七路98號31樓之1 581,063 112/05/25 2,595 224 瑞士銀行
西屯區市政北七路98號21樓之2 444,171 113/12/06 2,291 224 未知

不過這些交易卻都很晚才揭露，資深房仲表示：「基本上租賃實價登錄狀況不少，因為租賃的狀況會很複雜，包含是否含稅、是否包含管理費，還有保密協議，很多房仲跟屋主不希望被揭露，晚揭露的原因多半為資料補正，不像買賣件過戶一樣一翻兩瞪眼，租賃的資訊更不透明，也讓地政機關作業時程更久。」

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關鍵字：台中市租賃市場豪宅商辦財富管理豪辦聯聚中雍第一高樓

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