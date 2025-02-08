頭份新案成交價破6字頭　苗栗房仲王：投資客通通不見了





▲飛鷹地產董事長王銘國表示，央行管制擴及全台，對對苗栗的打擊大，但目前房價無下修。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／新竹報導

苗栗最大房仲飛鷹地產辦春酒，席開101桌，邀王識賢開唱。春酒開始前，飛鷹地產董事長王銘國接受媒體訪問，他指出央行政策擴及全台，對苗栗的打擊大，投資客全跑光了，但目前地價、新案價沒有下跌，頭份破6字頭屬合理，中古屋溢價率增，但價格無回跌。

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去年9月央行祭出選擇性信用管制，從主要都會區擴及全台。苗栗最大房仲、飛鷹地產董事長王銘國坦言：「衝擊很大，整體量縮5成，去年上半年市場大好時，苗栗有不少投資客，占比達3~4成，現在這些人通通不見了。」

王銘國觀察：「正因市場量縮，建商也紛紛縮手，推案量下滑，估今年苗栗整體推案量會下降5成，不過土地價格沒有降低，新建案價格也不會往下，蛋黃區預期還會往上走。」

先前苗栗頭份有新案成交破6字頭，成為新聞焦點。王銘國表示：「頭份是苗栗蛋黃區，受惠科技產業、新竹買盤外溢，價格走高，現在5~6字頭價格仍是竹北的6折價，也是合理價位，沒有問題。」

中古市場方面，王銘國表示：「隨交易量縮，待售量逐漸上升，整體溢價率約10%左右，但8~9成的屋主仍不降價，整體房價無下跌，只是價格未再衝高，買方能以實價登錄的行情買到。」

飛鷹地產顧問吳駿杰補充，以苗栗蛋黃區來說，屋齡10年內中古大樓站穩4字頭，每坪成交均價45萬元上下，20年以上大樓則為35~40萬元左右。

今日飛鷹地產在新竹舉行春酒，席開101桌，該公司去年銷售額達110億元，年增10%，該公司經營走類直營模式，共有約450名員工，在苗栗共有20多間店，數量是苗栗最多的。吳駿杰補充，苗栗店頭經手房屋、土地買賣比例約7：3，農地部分有不少客戶買農地，除了投資，也有人用來興建農舍。

▲飛鷹地產春酒席開101桌。（圖／記者項瀚攝）

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