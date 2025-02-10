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房市急凍房價跌不跌？　房仲：蛋黃精華區最多「漲不動」

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市舊市區過去漲幅相對和緩，且不少屋主都沒什麼貸款，不是真正缺錢、會拋售的人。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

房市交易量縮，不少人預期房價將下跌。但信義房屋專家表示，房價是否鬆動回跌，關鍵在於什麼區域條件，以開發飽和的台北舊市區來說，過去漲幅相對和緩，且不少屋主都沒什麼貸款，不是真正缺錢、會拋售的人。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

去年9月央行祭出第七波選擇性信用管制，房市交易急凍，從買賣移轉棟數來看，到了今年也尚未出現回升，市場上已有不少業者認為，今年房價將會出現修正。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價是否鬆動回跌，關鍵在於什麼區域條件，以台北市這種開發飽和的舊市區來說，最多就是「漲不動」，不容易出現全面性的下跌。

曾敬德說明，台北舊市區中古屋除了供給量較少，過去房價漲幅也相當緩和，取得的成本價落差沒有太大，且還有不少屋主早年取得，沒什麼貸款，不是真正缺錢、會拋售的人。

不過，曾敬德表示，以供給量大的重劃區來看，競爭者多，建商在賣、地主在賣、投資客也在賣，且重點是每人取得成本混亂，有人高有人低，也會有人能接受比行情低一點的價格出售，但觀察目前一些供給量不小的重劃區，也尚未見到明顯的價格修正。

曾敬德認為，2025年若要見到房價明顯下跌，甚至舊市區也明顯修正，大概只會在股市大跌的時候，「房價要跌，就要有人缺錢。」另外，若政府推出新打房政策也可能衝擊房價，但以目前的市況來看，政府有新動作的機率偏低。

▲▼ 房仲帶看，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲觀察一些市中心的中古屋個案，若屋主願意下修開價，降至實價登錄行情左右的價格，仍有買方埋單。（示意圖／ET資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，目前房市交易量縮，但購屋需求仍存在，只不過買方在「等待時機」，期待房價下跌，觀察一些市中心的中古屋個案，若屋主願意下修開價，降至實價登錄行情左右的價格，仍有買方埋單，顯示剛需買盤也未必悲觀地認為房價一定是全面性明顯下修。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

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關鍵字：房價下跌舊市區房仲信義房屋曾敬德東森房屋

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