屋主姿態放軟！　高雄現中古屋開價低於「銀行鑑價」促成交

▲去年央行祭出第七波信用管制後買氣急凍，開始出現屋主開價比銀行鑑價還低。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年房市買氣熱，每個屋主心態都是要賣「實登最高價」，去年央行祭出第七波信用管制後買氣急凍，開始有屋主開價比銀行鑑價還低。信義房屋專家分析，確實近期購屋族開始觀望，有愈來愈多屋主願意讓利。

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近期有房仲在臉書粉絲團PO文銷售房屋，該戶24.49坪，2房1廳1衛，銀行鑑價1030萬元，只賣998萬元，更表示房屋沒有任何問題，買房只要秉持以「銀行為標準」絕對不虧，且自備款準備200萬元，就能直接入手中央公園6年屋齡2房，換算單價40.75萬元。

負責銷售的住商不動產中山大遠百店房仲透露，該戶原本開價1050萬元，因屋主有換屋需求，加上近期市場買氣轉淡，帶看量也減少，屋主乾脆降價縮短成交時間。

▲一般民眾申請房貸，銀行要經過鑑價才能審核房貸成數。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，一般民眾申請房貸，銀行要經過鑑價才能審核房貸成數，因此銀行會先對房屋進行估價，主要是參考房屋的所在地、屋齡、坪數、周邊實登行情等條件來評估房價。

周清源坦言，高雄受台積效應影響，房價短時間內暴漲，銀行相對保守，「銀行鑑價其實跟真實行情常常有落差」，通常約市價7~8成，而銀行鑑價也有買家用來評估屋主開價是否合理。

屋主開價比銀行鑑價低，最直接的感受就是「比較便宜」，甚至如果屋主賣的比貸款還低，就是俗稱的斷頭屋，例如房價1000萬元，向銀行貸款800萬元，假設屋主開價700萬元，就是賠本斷頭。

不過因高雄前幾年房價急漲，當初屋主入手成本還在低檔，開價比銀行鑑價低只是少賺，還不至於斷頭賠售。周清源說：「隨這股觀望潮持續，不想拉長待售時間的屋主，就有可能讓利成交。」

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