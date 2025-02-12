2600名地主注意！　南科特定區啟動區段徵收協議價購

▲台南南科近年快速發展，台南市政府因應需求，在善化、新市、安定辦理南科ABCDENO區的區段徵收共375公頃。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南南科近年快速發展，台南市政府在善化、新市、安定辦理南科ABCDENO區的區段徵收共375公頃，將建構高科技產業S廊帶兼具產業發展及宜居的生活圈，南市地政局將啟動協議價購，地主高達2600名，專家表示，該區住宅建地成交價約40萬元上下，堪稱農地變黃金。

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受惠南科就業人口逐年成長，帶動台南市近年房價漲勢。南科特定區的F、G區段徵收原本都是農地，去年10月完成全部土地點交，共計逾30萬坪土地，直接把農地變黃金。

台南市地政局表示，為因應南科園區快速發展需求，在善化、新市、安定等3個行政區，再度辦理南科特定區ABCDENO區區段徵收，共計375公頃，規劃產業專區、住宅區、商業區，並開闢公園、綠地、醫療、電力、學校等公共設施，未來將建構高科技產業S廊帶兼具產業發展及宜居的生活圈。

▲ABCDENO區區段徵收範圍示意圖。（台南市地政局提供）

為辦理南科ABCDENO區段徵收作業，依《土地徵收條例》規定應先與所有權人進行協議價購會議，該會議目的主要是台南市府以「買賣」方式向所有權人購買土地或地上物所有權，權利人數高達2600餘人。

南市地政局透露，屆時以每平方公尺計價，不過因各地主的土地條件不同，例如使用分區、位置、面積等基地條件不同，對各地主的協議購買價格也不同，詳細收購價格不便透露。若地主不願意出售，則進入區段徵收程序，依過往經驗有不少地主不願意賣地，多是選擇區段徵收參與配地，重劃完成後領地，以取得土地為主。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，南科特定區內農地成交價，目前大約落在15~17萬元，以之前的F、G區段徵收後地價為例，住宅建地成交價約40萬元上下。

黃睿禹說：「地主需扣除抵價地，原則上區段徵收完成，領回的土地面積只有一半。」對地主來說，雖然面積縮水，但可提升土地價值，仍有不少地主選擇參與徵收。

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