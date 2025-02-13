高雄TOP3單價全破9字頭　「吉伊卡哇」500公尺樓店稱王　

▲高雄距離吉伊卡哇500公尺的大樓1樓店面，去年12月由高雄在地自然人，以總價9998萬元入手，單價達93.6萬元，是去年成交單價最高的樓店王。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

日本超人氣「吉伊卡哇」萌翻高雄港灣，也帶旺周邊店面行情，根據實登揭露，距離吉伊卡哇500公尺的大樓1樓店面，去年12月由高雄在地自然人，以總價9998萬元入手，單價達93.6萬元，創苓雅區實價史上樓店單價次高紀錄，也是去年成交單價最高的樓店王。

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台灣房屋集團統計高雄2024年樓店價格，冠軍為五福三路的「仰哲」大樓１樓店面，去年12月以總價9998萬元成交，以該店面建坪111.63坪，扣除2車位價格計算，每坪成交單價約達93.6萬元，新買家為自然人，創苓雅區有實價以來，樓店單價次高紀錄。

成交單價排名第二名，是位於中都重劃區的「上美術」，1樓店面屋主以每坪85.9萬元入手，僅持有約1年，去年5月由室內設計公司買下自用，扣除車位以每坪92萬元成交，價漲近1成。排名第三是巨蛋商圈的「采翔天」，去年9月，1樓店面以每坪90.7萬元成交，同樣價漲約1成，目前由美甲店承租中，新買家為自然人。

台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，去年樓店王為高雄知名品牌建商出品，且鄰近停車場停車便利，最大優勢是周邊匯集多元熱門商圈，包括近年觀光熱度高的高流特區、愛河商圈、漢神與大立精品百貨商圈。

距離近年接二連三舉辦活動的愛河灣約500公尺，像是去年是黃色小鴨、今年則是日本人氣IP「吉伊卡哇」接棒，且未來具備亞灣區開發前景，出租自用兩相宜，相對吸引買家高價入手。

▲ 2024年高雄樓店王TOP3(依單價排序)。資料來源：內政部實價登錄。備註：*符號單價為扣除2車位拆算。（ETtoday製表）

而該樓店正對高雄女中，一旁就是興富發集團旗下潤隆建設，去年耗資23.38億元買下的成功段基地，據了解，該店面目前空置中，而前一手租客為精品寢具業者，以該生活圈及店面條件，頗吸引連鎖品牌或精品業者目光，推估每坪租金行情約1800~2000元左右，粗算租金投報率約在2%上下。

住商機構大南區協理林祺博指出，以往高雄最貴樓店王多位於豪宅1樓店面，且成交價多為7~8字頭，去年高雄前3大樓店王成交行情，均攜手站上9字頭，且不侷限在指標豪宅店面。

像是二、三名樓店在中都、巨蛋，因商業機能成熟、具商機潛力吸引買家入手，林祺博分析，都不是位於傳統的美術館、農16豪宅聚落，不過受樓店價格墊高影響，未來也會反映在租金上，帶動店面租金漲幅。

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