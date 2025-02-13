台中豪宅預售案史上最貴　頂樓戶驚見單價143.8萬元





▲台中七期豪宅預售案「 聯聚玉衡大廈」頂樓戶50樓出現總價9537萬元、單價143.8萬元的歷史新高價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中豪宅市場真正進入「百萬」時代，根據OPENDATA資訊揭露，台中七期豪宅預售案「 聯聚玉衡大廈」頂樓戶50樓出現總價9537萬元、單價143.8萬元的驚天價，房仲表示品牌力、頂樓戶都是創價原因。

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台中七期豪宅預售案「 聯聚玉衡大廈」，位於七期秋紅谷生態公園第一排，建物規劃51層，也是台中住宅未來最高樓，規劃均質62坪的規劃，以中坪數豪宅切進豪宅市場。

「聯聚玉衡大廈」基地面積1838坪，也同樣為聯聚歷案中最大基地，規劃雙塔建築，住戶室內空間透過合宜規劃，單層僅四戶，過去市場就傳出140萬以上成交。

▲「聯聚理安大廈」，頂樓戶也出現1.55億元交易，單價同樣衝破142.8萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

此次OPENDATA資訊揭露頂樓戶50樓出現總價9537萬元、單價143.8萬元的驚天價，該戶共計約85坪、（含車位23.5坪），創下台中史上住宅最高單價，震驚業界。

而此次揭露該豪宅建商另一大坪數預售案「聯聚理安大廈」，頂樓戶也出現1.55億元交易，單價同樣衝破142.8萬元，等於雙喜臨門，對此七期資深房仲廖香婷表示：「『聯聚理安大廈」正對台中國家歌劇院規劃一層二戶，走傳統大坪數110坪至220坪豪宅，據悉是隱形台商購入。」

另外同時推出的「聯聚玉衡大廈」則是切進中坪數豪宅，吸引二代、自營商，一次揭露33筆，最低單價91.2萬元、最高單價143.8萬元，垂直價差也顯示該案身價不凡。

▲「聯聚玉衡大廈」坐擁秋紅谷公園的首排景觀，距離未來的捷運藍線也不遠，地段條件出色，品牌加持下創下歷史新高價。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次揭露的「聯聚玉衡大廈」，基地的土地取得價碼就相當高昂，加上該案規劃總樓高達51層，完工後將是中台灣樓層最高的住宅大樓，推案成本也相對高，且坐擁秋紅谷公園的首排景觀，距離未來的捷運藍線也不遠，地段條件出色，且該案51樓規劃公設，所以本次揭露的50樓，即為該案可售的最高樓層戶別，因而創下單價143.8萬元的台中房價新天花板。

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