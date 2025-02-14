新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更加慘重

▲新光三越台中中港店今上午發生氣爆意外，警消隨即封鎖現場全力搶救，一樓門口外可見許多瓦礫碎片。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

位於台中市西屯區的新光三越百貨，昨（13）日上午11時許發生嚴重氣爆，造成4人死亡、30人受傷，經過初步了解，當時12樓整個美食街廣場正在進行改裝，但氣爆地點在2天前就拆錶、沒供應瓦斯，事故發生原因仍有待調查。對此，建築設計、室內設計起家的「孵大學Xuniversity」創校校長謝昆霖指出，針對許多人疑惑「拆除裝潢引發氣爆並將外牆炸出洞」的問題，他將從2個面向去談論，同時強調「真相還是以調查為主」。

謝昆霖昨日晚間在臉書撰文道，關於「為什麼拆除裝潢引發氣爆可以把一整層的外牆炸出一堆洞？」的問題，他從「百貨公司的嚴苛施工環境」以及「鋼構乾式施工外牆」2點來解釋。

首先，謝昆霖提到，百貨公司施工時，通常同時在營業中，只能透過薄薄的施工隔間擋住氣味和粉塵，意味著民眾逛街時，工地通常不能施工，也不會讓他人看到工人進出。由於味道粉塵會透過空調系統跑去營業空間，工地的空調不會打開，樓管通常會嚴格檢查逛街空間有沒有味道、粉塵等等，如果有就開罰單。

謝昆霖表示，這就代表著，這類施工環境是數一數二的嚴苛，像是機場、百貨、大商場，遇到「穿著衣服改衣服」的地方都會這樣：把施工區密封隔離。

其次，謝昆霖說到，工地的材料本來就危險，例如高揮發性、燃點低、粉塵狀，一旦累積在密封空間，濃度提高就會致命，「要嘛工人在裡面吸太多昏迷、要嘛就是點燃、爆炸」；據悉，本次新光三越的施工區是美食街，疑似瓦斯洩露，根據他的經驗推論，如果工人施工時間是商場關閉至隔天開店前，瓦斯在工區洩露時工區無人，通常拆除時也會拆除瓦斯探測器，以致瓦斯累積。

謝昆霖稱，營業場所開始運轉，因為工區密封性好，營業區聞不到的同時，瓦斯因為持續的洩漏，濃度已達足以爆炸（在5%至15%之間）的濃度，此時只要在工區開燈，開關裡面的小火花都足以引發氣爆，而氣爆的瞬間，密閉工區內的氣體，因為滿室的瓦斯被點燃而受熱快速膨脹，就像瞬間把一個氣球吹爆。

不過，謝昆霖也補充道，這篇文寫於知悉欣中天然氣公司確認排除瓦斯前，「使用傳聞的瓦斯便於大家理解氣爆、為何炸外牆，但引起氣爆的氣體不限於瓦斯，高揮發性有機溶劑都會引起氣爆」。

接著，謝昆霖表示，從現場照片可以看到，露出來的鋼骨結構，上面沒有任何的水泥或鋼筋，倒是外牆被掀開的部份倒像是折紙、像是貼上去的，這就是「乾式施工」的外牆，而乾式施工的效果很明顯：工廠先做好、尺寸明確，到現場吊一吊裝一裝就完成了，可以縮短現場時間、提高品質，且抵抗地震的能力比較好。

謝昆霖也介紹，台灣乾式施工的外牆，會經過嚴格的颱風和地震測試，因此能夠抵抗「由外向內的風雨」、「上下左右晃動」，但是從氣爆瞬間的影片來看，會發現從空中飛落的材料是一片一片「噴」出來，不像是記憶中的「堅固的牆壁」，這就是它沒有抵抗由內而外的壓力的證明，「也好在是外牆抵抗不住外爆的力量噴掉了，讓高壓氣體朝外噴出來，不然裡面的營業區會更慘重。例如：高壓氣體順著樓梯、電梯垂直管道往上往下噴，這樣電梯的門和其他樓層的室內災難可能不只是現在這樣」。

最後，謝昆霖強調，以上論述都只是推理，也導看這些照片和現象的原理，實際狀況還是靜待調查結果；值得注意的是，台中這幾年重大工安意外很多，前有興富發吊車砸捷運、捷運撞吊臂事件，後有跨年煙火炸人民眾奔逃，以及新光三越瓦斯氣爆、外牆噴落道路事件，「以我的生活大多在都會區來說，近半年已有2起重大的街邊商店大火，這是很明顯的都市治理警訊」。

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