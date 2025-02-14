大直豪宅轉手兩極化　有人賺3600萬！他慘賠4千萬

▲大直豪宅轉手大賺3600萬元，漲幅高達31%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直水岸豪宅轉手兩樣情，有人慘賠4000萬元，但有人卻大賺3600萬元，漲幅超過3成。專家分析，主要原因是前一手購入時間點，賠售者為2014年豪宅景氣高點購入，獲利者則已持有14年，當時整體區域房價仍處於低點。

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近期實價揭露，大直豪宅「首泰月河」5樓戶以1.51億元交易，權狀約119坪，換算單價約156萬元。驚人的是，前屋主持有14年，大賺3600萬元，漲幅高達31％。經查異動索引，賣方為自然人，買方則為王姓自然人，戶籍登記在內湖康寧路。

住商不動產台北大直加盟店店東王為立表示，「首泰月河」位於樂群二路巷內，規劃一層一戶，環境清幽舒適，以5樓戶來說最大賣點是公園景觀，同時側邊還有些一點河景，本次轉手雖大賺3成以上，但每坪成交156萬元還是略低。

王為立指出，「首泰月河」上一筆交易是在2023年7月，當時8樓戶成交單價約170萬元，認為過了1年多時間，5樓戶應還是可有160多萬元的行情。

另外有趣的是，大直豪宅轉手呈現「兩樣情」。過去本站報導，同樣訴求河堤生活圈的「帝景水花園一期」，去年4月時12樓戶以1.8億元交易，權狀113坪，換算單價174萬元，前屋主在2014年以2.2億元購入，等於持有9年多，慘賠4000萬元，跌幅達19%。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，會有如此差異，可能與2原因有關。首先是屋齡，「首泰月河」屋齡僅12年，但「帝景水花園一期」已來到23年。

更重要的是入手時間，葉沛堯指出，「首泰月河」前一手是在2010年購入，當年大直重劃區房價尚未全面上漲，而「帝景水花園一期」是在2014年購入，當時為前一波房市大多頭，尤其是豪宅型產品，但之後隨房地合一稅上路，北市豪宅出現大幅度修正，「觀察如今不少豪宅轉手賠大錢的個案，大多都是2013~2014年時期購入。」

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