新光氣爆影響生計　業者自救求租「貴一點也沒關係」





▲新光三越台中中港店氣爆意外發生至今已第6天，何時營業看來遙遙無期。（圖／記者許權毅攝）

記者陳筱惠／台中報導

新光三越台中中港店氣爆意外發生至今已第6天，何時營業看來遙遙無期，進駐業者包含精品、糕餅業者、保養品等，已經急尋大七期周邊店面，仲介業者透露，近來確實接到不少委託，業者需求為50坪以上使用空間，租期半年至一年、租金貴一點也沒關係，但七期店面實在稀缺，要找並不容易。

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新光三越台中中港店發生震撼全台的氣爆意外，釀4死37傷慘劇，台中市府除重罰業者外，也下令無限期停業，建築物至今仍屬「全館封閉」狀態，專櫃業者也無法入內取物、取貨，面對復業遙遙無期，業者也開始「自救」。

▲近期傳出包含精品、皮件、糕餅業、保養品等等業者，透過仲介業者、顧客介紹、地方人脈等急尋新光三越周邊店面。（圖／記者陳筱惠攝）

近期傳出包含精品、皮件、糕餅業、保養品等等業者，透過仲介業者、顧客介紹、地方人脈等急尋新光三越周邊店面，或是詢問是否有機會進駐隔壁大遠百專櫃，為穩固消費者信心，也主動傳訊息給消費者表示將在新光附近再找店面。

不只樓店、透店需求，還有專櫃業者將腦筋動到建案接待中心上，在群組詢問是否有新光三越、7期附近不使用的建案接待中心，希望能租借下來作為臨時櫃位，七期資深房仲廖香婷市場分析：「台中建案接待中心都十分有質感，對應高單價的專櫃品牌很合適，且改裝起來也較為迅速，是個不錯的選擇，另外也能承租商辦改為臨時接待處。」

而住商不動產台中七期園道加盟店店東謝德亮指出：「近期確實接到委託，都希望能在七期附近找店面，需求約為50坪以上空間，因為是短租性質，也能理解租金會比較貴，但目前七期周邊店面非常稀缺，鄰近單元二、單元三大樓又鮮少有店面規劃，確實不太好找。」





▲七期樓店大約落在單坪租金1500元左右，透店部分如朝富路上大約都6~8萬元，若是要找短租，雖說租金行情有望抬高一波。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪新光三越所在的市政北七路，最近的店面有「聚合發榮耀」社區一樓店面，共12間，目前皆為滿租狀態，新光三越正對面的「親家霞飛道」一樓也有一間店面，也被知名內衣品牌在幾年前就租下，當時該品牌原先也進駐新光三越後，才轉往街邊店發展。

廖香婷表示：「過去七期樓店大約落在單坪租金1500元左右，透店部分如朝富路上大約都6~8萬元，若是要找短租，雖說租金行情有望抬高一波，不過部分七期周邊的房東，對於短租接受度較低，正七期物件也相當稀少。」

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