【廣編】「永慶不動產藝文團隊」來店就送星巴克飲料兌換券！

▲使用東森新媒體APP兌換星巴克券。（圖／星巴克提供）

圖、文／永慶不動產藝文團隊提供

「免費咖啡？這不會是詐騙吧？」別懷疑！永慶不動產藝文團隊正式宣布，

現在只要親臨門市，就能免費領取咖啡兌換券，只要來，就有好咖啡喝！

房市迷霧太難懂？喝杯咖啡聊一聊！

房市資訊太多看不懂？房價上上下下好難抓？沒關係，現在來永慶不動產，專業顧問陪你邊喝咖啡邊聊房市，

買房、賣房、租屋通通有解！輕鬆喝咖啡，順便掌握市場動態，一舉兩得！

▲使用東森新媒體APP兌換星巴克券。（圖／星巴克提供）

活動詳情

※活動時間：即日起－114年7月31日，數量有限，送完為止！

※活動地點：永慶不動產藝文團隊門市

※領取方式：直接來店出示ETtoday APP兌換券頁面，按照指定步驟，輕鬆領取，不囉嗦！

※活動辦法：詳情請見東森新聞雲APP活動頁面！！



永慶不動產一直以來秉持「先誠實再成交」的理念，幫助民眾做出最適合的房產決策。現在更進一步，

連咖啡都幫你準備好了！來店喝咖啡，聊聊你的房產夢，一切從一杯咖啡開始！

▲永慶不動產藝文團隊預防詐騙，公益講座。（圖／永慶不動產提供）

【永慶不動產五大第一】

1.第1名房仲第一品牌

2.第1大集團全台房仲店數突破1900家

3.第1家揭露成交行請至門牌的業者

4.第1位推動新式仲介的領航者

5.第1家獲頒地政貢獻獎的業者

▲永慶不動產藝文團隊-113年度 菁英年度績效獎金發放。（圖／永慶不動產提供）

快來門市！好房＋好咖啡等你拿！

快上臉書搜尋→『永慶不動產藝文團隊』查詢各門市據點

【活動期間，僅限以下永慶不動產加盟門市兌換】（擇一家即可）

1.桃園中路雲朗加盟店

桃園市桃園區正光二街179號



2.桃園中路風禾加盟店

桃園市桃園區文中里慈文路885號

3.桃園南平加盟店

桃園市桃園區寶安里南平路478號(1樓)

4.桃園大業大興加盟店

桃園市桃園區大興路179號

5.桃園龍安加盟店

桃園市桃園區龍鳳里009鄰龍安街45號1樓

6.桃園藝文影城加盟店

桃園市桃園區同安里新埔六街122號1樓

7.青埔美術館加盟店

桃園市中壢區高鐵南路一段253號

8.林口文化三路加盟店

新北市林口區南勢里文化三路一段458號

9. 林口長庚復興加盟店

桃園市龜山區復興一路330之1號

10.永慶不動產內壢環中加盟店

桃園市中壢區環中東路190號



▼ 永慶不動產藝文團隊-菁英俱樂部表揚 北投文物館。（圖／永慶不動產提供）