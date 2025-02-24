全美房貸利率降！　再融資申請量衝4個月新高

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率2月初再度小幅下降，進一步推動房貸再融資需求上升。根據美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）最新的季節性調整指數，房貸再融資申請較2月初激增10%，較去年同期高出33%，延續前一周12%的增幅。

粽合外電報導，30年期固定利率房貸（貸款金額不超過76萬6,550美元）的平均合約利率從6.97%降至6.95%，貸款點數維持0.64（含貸款手續費），適用20%頭期款的貸款條件。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，「房貸利率小幅下降，使得再融資申請量達到自 2024年10月以來的最高水平。此外，貸款金額較大的借款人對利率變化更敏感，因此整體再融資貸款金額有所上升。」

萊坊（Redfin）數據顯示，目前約17%的房貸持有者貸款利率在6%以上，創下2016年以來的新高。然而，由於目前房貸利率接近7%，市場上能夠受益於再融資的借款人仍然有限，雖然再融資申請量週增幅度顯著，但整體交易量仍處於較低水準。

另一方面，購屋貸款（Purchase Mortgage）需求則持續下滑，較2月初下降2%，但仍比去年同期高出2%。由於市場價格高昂且房源有限，購屋需求主要集中於高端房市。

喬坎補充道，「購屋貸款的平均貸款金額上升至45萬6,100美元，創下2022年3月 以來的最高紀錄，這主要是因為聯邦住房管理局（FHA）貸款申請減少，而 退伍軍人事務部（VA）貸款申請增加，」

根據《每日房貸新聞》（Mortgage News Daily）的獨立調查，2月中房貸利率略微上升，市場正密切關注消費者物價指數（CPI），這項通膨數據可能成為房貸利率走勢的關鍵因素。

《每日房貸新聞》營運長葛拉罕（Matthew Graham）指出，「市場對這次數據充滿不確定性，因為年初的通膨數據向來較難預測」，「市場不僅關注通膨是否仍停滯在當前水準，也期待看到是否有明確跡象表明通膨正在向 2% 的目標回落。若數據顯示明確的趨勢，將可能給房貸利率帶來顯著波動。」