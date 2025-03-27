王少偉靠自己省20萬元　還變身「房產軍師」

▲王少偉自己畫圖找統包，省了20萬的設計費。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

周湯豪為了新房大手筆裝潢，重視細節的他還一手包辦設計，就為了打造出夢想空間。演藝圈也有不少房產達人，對於裝潢特別有想法，其中隋棠更是花了一年，除了找來設計公司外，也會自己木作，為兒女房間布置。

▲隋棠親自布置一雙兒女的房間，表達出媽媽的愛。

隋棠2021年買下北市大直豪宅，一邊住一邊打點裝潢，耗時一年才全部完工，其中她自己親手木作、漆油漆、釘牆等，為女兒的房間布置，兒子的房間也是親手打造，獲得網友一片好評。但因鄰居對聲音敏感，產生糾紛鬧上版面，令她很是苦惱。

王少偉在北市大直開設漢堡咖啡廳，還買下店面樓上的套房，沒學過設計的他，從畫圖到裝潢都是他一手包辦，自己找統包來施工，親自跟工頭溝通，省了20萬元的設計費，讓他相當滿意，更因此成為親友間的房產軍師。

▲嚴藝文將老宅改造成結合工作室的住宅，很有「俗女」風格。

身兼導演、演員的嚴藝文，在拍攝完《俗女養成記》後，就花光老本、買下老宅重新裝修，第一件事就是將大客廳改成工作室，讓她可以任性的工作。此外她的裝潢風格，就跟「俗女」中場景雷同，讓網友大讚溫馨。



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