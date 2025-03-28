江翠地王上櫃！　背後操盤手建商起家

▲立信機構近年往全國型建商目標發展，賴運興也開始規劃集團多角化經營，其中包括入主富驛-KY更名為藝舍-KY，並將其轉型不動產代銷業。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

去年上櫃觀光股富驛-KY正式更名為藝舍-KY(2724)後，交出年營收5.39億元、年增1,315.72%成績，股價翻漲1.8倍。板橋江翠地王立信機構董事長賴運興入主藝舍後，首度接受CTWANT獨家專訪，親吐「鹹魚翻身」的故事，「藝舍已切除飯店，正式轉型代銷和建商，今年將於雙北推2合建案，總銷逾30億元。」

今年62歲的賴運興，一頭白髮為個人特色，他在位於新北市江翠北側重劃區的立信機構總部大樓接受CTWANT專訪，這是他15年前蹲點整合1200名地主、近50公頃土地，一炮打響名號的地方。立信建設及賴運興個人持有土地就占整個重劃區的1/3，因而被封上「江翠地王」。

「3年前，一個證券小開介紹，他們本來就想要賣，希望找買家。」賴運興首度揭露他入主藝舍的過程。

藝舍的前身為「富驛酒店集團」，由東鋼侯家第二代侯尊中於2002年創辦，全盛時期在中國大陸與台灣擁有逾20間營業據點。2017年3月起，侯家爆發經營權之爭，基本面不佳本就虧損連連，2020年又碰上新冠肺炎，營運更是雪上加霜。

▲富驛酒店集團全盛時期在兩岸有20多個營運據點，近十年歷經經營權糾紛、疫情，連年虧損。

富驛2021年二次增資，賴運興與其夫人洞燭機先，斥資逾3億成為持股超過50%的最大股東，正式掌握經營權，隔年，富驛以1億多元取得立信機構下的代銷事業「藝舍創意」100%股權；2024年1月富驛更名藝舍，代銷事業挹注下，終於虧轉盈，股價從不到20元，一路走揚，同年4月飆到快40元，蛇年開春後維持在36元上下。

賴運興表示，當初投資本來就想做營業項目上的變更，但仍希望酒店、代銷雙軌並行，「不過深入了解後發現，飯店人事成本高，回收太慢，就經營者來看，投資效益太低，不適合保留。」賴運興入主富驛正值2021年疫情期間，面對國境封鎖、商務交流一片死寂，前人已將台灣3家富驛酒店從直營改成加盟收取管理費收入，但仍無法止血，賴運興接手後，毅然決然切除酒店事業，再加上藝舍代銷營收的挹注，才結束連9年的虧損。

▲「立信立天下」為立信建設首度跨出北台灣推案，今年立信還要在台南、台中推案，成為全國型建商。圖／立信提供、翻攝高雄立天下臉書）

藝舍過去在立信機構下，本就負責立信建設每年高達百億推案量的代銷業務，立信建設推案穩健，去年下半年還首度跨出北台灣在高雄推出總銷130億元的指標案「立天下」，帶動藝舍由虧轉盈，全年自結營收5.39億元，年增1,315.72%，每股盈餘超過2元，也是2015年以來首次賺錢。

除了代銷收入，賴運興也透露，藝舍未來還會併入建設營收，同時也不排除還會發展其他事業體，目前藝舍已在新北市的三峽與三重分別各有合建案已簽訂，「藝舍的資本額低，買地沒有太大能力，未來集團只要有合建案就會由藝舍出馬，跟立信做區隔。」賴運興信心滿滿地說，現在藝舍已經在做5年計畫，很快就會塞滿，今年下半年就會推首案。

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