投資客4250萬入手42年老屋　翻新後分戶出售總價破9000萬

▲在網路上出現一張白色5層樓建物採用「粗暴式」的圖片，告訴消費者哪一戶售出，引起討論。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

在網路上出現一張白色5層樓建物，在經過整修、翻新後，分層分戶銷售，採用「粗暴式」的圖片，告訴消費者哪一戶售出，但經查該建物位於台中北屯區，鄰近捷運站，目前全數售出，相當驚人。

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過去常有不少投資客找尋老舊物件，進行翻新、整修工程，再轉賣賺取中間獲利，這間位於台中市北屯區的連棟透公寓，屋齡42年，從過去街景圖看出兩間建物相當破爛，但2023年這兩間公寓分別以2125萬元出售，總價共計4250萬元。





▲經查該建物位於台中北屯區，鄰近捷運站，目前全數售出。（圖／記者陳筱惠攝）



有趣的是，不像其他投資客「整棟」出售的做法，這兩間合併起來共同整修的物件，採分層、分戶的概念出售，最後總共賣出9264萬元，對比4250萬元的成本，帳面獲利高達2倍。

但投資客廖先生說：「其實投資客獲利不能僅僅看帳面，該物件屋齡老舊，整室翻新水電、管線至少得抓400萬元，還要再加上各樓層、各間的天地壁裝修，每間坪成本約8萬元來計算，加一加也要2000萬元，外牆拉皮費用再另計，成本最少也來到2500萬元。」

▲過去投資客物件會傾向整棟出售，但目前房市景氣觀望盤旋，該地點又近捷運，以低於千萬元總價，確實會吸引不少購屋族關注。（圖／記者陳筱惠攝）



「以購入金額4250萬元加上2500萬元的成本，實際付出約7000萬元，雖然獲利來到2264萬元，但還得再扣除房仲費用、房地合一稅45%。」廖先生說。

不過這樣的銷售方式相當少見，遠見房屋謝濱展說：「以該物件來看可能是採取建物切分出售，讓每戶的總價比較低，也讓消費者比較好入手，過去投資客物件會傾向整棟出售，但目前房市景氣觀望盤旋，該地點又近捷運，以低於千萬元總價，確實會吸引不少購屋族關注。」

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