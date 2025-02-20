高雄國賓熄燈2年　危老改建卡關

▲位於愛河第一排的國賓大飯店改建一波三折，2023年1月底國賓飯店停業後，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，不料爆出爭議直接停擺。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導



愛河第一排的國賓大飯店改建一波三折，2023年1月底國賓停業後，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，不料爆出爭議直接停擺，專家表示，南高老飯店因地段精華，甚至屢屢能刷新區段行情，房價衝上6字頭。

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高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷指出，南高雄為早期開發，素地有限，不少老飯店因地段精華、周邊建設豐富、基地面積大，加上產權單一，吸引中大型建商搶進開發，包括華王大飯店、WO Hotel、高雄國賓大飯店等，都陸續熄燈改建新大樓。

位於愛河第一排的國賓飯店，2023年1月底停業後，與大陸建設合作申請危老重建獎勵、拆除改建，根據環境影響說明書內容，該案將興建樓高231米、58層以及樓高231米、52層的2棟超高樓，規劃住家550戶。

不料爆出危老爭議後，有民眾質疑危老認定有問題，又有容積拉高到1142%的疑慮，從去年9月開始重新進行評估，改建進度停擺至今。今（20）日第三方單位台灣省結構工程技師公會公布耐震初評，國賓飯店建築物危險度總評估分數R值為53.08分，評估分數大於45分，未達耐震最低標準，符合危老重建規定。

飯店名 位置 現況 最高單價 近1年均價（萬元／坪） 國賓大飯店 民生二路 符合危老評定 - - 華王大飯店 五福四路 港灣1號院 62.1萬 50.6萬 WO Hotel 七賢二路 豐邑TOP+ 59.1萬 48.2萬

▲南高飯店改建案。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，國賓飯店因危老認定卡關，原本預計2023年底將拆除，不料爆出爭議後進度一拖再拖，由於愛河的水岸景觀、知名度都具國際能見度，離三多百貨商圈、亞灣商辦等區段也不遠，位居最佳戰略位置，未來改建後的首排景觀宅，房價具6字頭潛力。

近期南高飯店改建最知名的建案就是華王大飯店，位於鹽埕區五福四路，拆除後改為住宅「港灣1號院」，因區段精華加上有山、海、河、港景觀，根據實登，近1年均價達每坪50.6萬元，成交單價最高曾出現62.1萬元。

而位於七賢路的WO Hotel，也由豐邑建設收購，推出預售大樓「豐邑TOP+」，規劃29~49坪，針對首購、首換客層，近期買依照實登公布資訊，銷售已達85戶，近1年均價每坪48.2萬元，成交單價最高達59.1萬元。

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