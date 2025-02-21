穩健熱銷！「元利四季莊園」萬坪基地都心造鎮　廣受購屋族青睞

▲元利四季莊園空拍。（圖／元利四季莊園官網提供）

圖、文／元利四季莊園提供

國內知名建商元利建設2024年第三季於台北市文山區推出萬坪都心複合造鎮「元利四季莊園」，截至目前，全案已銷售近700戶，實價登錄超過600戶，不僅展現在元利的品牌號召力，也顯示購屋族對此產品的高度認可。尤其在央行打房政策影響下，市場氣氛趨於保守，但「元利四季莊園」憑藉鎖定自住需求、精心規劃的社區環境及卓越建築品質與信譽，成功吸引大量購屋族，寫下北台灣熱銷佳績。

萬坪綠域全齡規劃，都市宜居新典範

「元利四季莊園」坐落台北市木柵路一段，整體開發面積達12,045坪，並與12,600坪木柵公園相連，形成萬坪社區與自然公園共居的都市森活新典範。全區規劃涵蓋8棟住宅建築、1棟門廳建築與1棟休閒會所建築，共計1,642戶，分為兩期銷售，提供24-70坪多元坪數選擇。社區內規劃超過2,500坪的公設空間，包括迎賓門廳、全日餐廳、健身房、戶外與室內雙泳池、湯屋、多功能運動場、高爾夫練習室、演奏廳、閱讀書房等豐富設施，如同度假村的休閒規格，滿足不同世代住戶的生活需求。此外，千坪沿街商業空間將進駐全聯超市旗艦店，大幅提升生活便利性。

▲下沉式廣場。（圖／元利四季莊園官網提供）

豪宅教父李天鐸操刀，建築向自然學習，與自然共生

素有台灣豪宅教父之稱的李天鐸建築師，擔任全案規劃的靈魂人物。他以「把自然帶進來」為核心概念，將住宅量體退縮至社區邊界，最大化內部庭園的綠地空間，並與木柵公園連接，實現日常生活與自然的無縫對話。李天鐸建築師認為：21世紀的都市居住空間需要與自然連結，「元利四季莊園」做到了這一點。將建築謙卑地融入環境，讓自然成為主角，透過設計讓建築隱身於綠意之中，創造出人、自然與建築共生共享的和諧空間。

▲元利四季莊園名家團隊。（圖／元利四季莊園官網提供）

名家團隊協力共創，期待一群好的使用者為全案加分

「元利四季莊園」集結國內頂尖團隊，公設由作品遍及雙北頂級豪宅，深受台灣各大建設集團肯定的頡合設計操刀、頤和景觀負責庭園景觀設計、燈戲設計細膩規劃燈光情境、築遠工程負責結構設計、元利旗下負責頂級豪宅One Park Taipei元利信義聯勤與四季酒店施工的五益營造團隊進行營建工程。正如李天鐸建築師所言：「元利四季莊園不只是建築，更是一種生活方式，擁有詩意與文化氣息。除了好的業主、好的設計、好的環境，最終還需要由好的住戶來成就這個理想居所。」

▲木柵公園。（圖／元利四季莊園官網提供）

秉持眾樂樂思維，與鄰里共好讓城市更快樂

元利建設持續實踐「與城市共榮，與生態共好」的理念，協助復育木柵公園螢火蟲生態區、啟動生態防蚊計畫，並捐贈部分用地讓基地與木柵公園無縫相連，擴大公眾空間，周邊鄰里更易親近木柵公園，讓環境、社區與自然和諧共存，提升周邊居民的生活質量。這一舉措不僅展現出企業的社會責任，也為「元利四季莊園」的宜居形象加分，成為北台灣購屋族心目中的理想選擇。

【 元利四季莊園 】

預約專線｜02 2936 5888

接待會館｜木柵路一段．中山國小旁

官方網站｜ www.newland.tw/case/SeasonVillage

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