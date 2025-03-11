大園客運園區受惠航空城計畫　多元產業＋便捷交通＋人口紅利帶動房價

▲桃園航空城計畫將機場、青埔、大園三區串聯，形成新興都會區。圖為桃園航空城計畫示意圖。

房產中心／綜合報導

近年來，桃園市因政府積極推動產業升級，吸引眾多企業在此設立廠辦和總部，帶來大量就業機會。再加上鄰近雙北的地理優勢，促使人口持續湧入，城市發展日新月異。其中，備受矚目的「桃園航空城計畫」作為國家級都市建設項目，預計投資5000億元，將桃園機場、青埔、大園串聯成新興都會區，可望容納約32萬人口，成為北台灣的重要交通與產業樞紐，持續帶動周邊區域的發展前景。

開發總面積超過4,500公頃的桃園航空城計畫，除了擴建第三跑道及航廈外，目前第三航廈預計於2027年完工，其中北登機廊廳力拼今年下半年正式啟用。此外，計畫中還包括自由貿易港區、機場專用區、航空產業區、經貿展覽園區、生活機能區、濱海遊憩區、桃園體育園區、精緻農業發展區和機場相容產業區等多元產業聚落。隨著輝達、星宇航空、統一超商、藥華醫藥等知名企業相繼進駐產業專區，預估將創造20至30萬個就業機會，帶來兆元級的經濟產能。多元產業聚落的逐步形成，將吸引更多投資建設及人才流入，提升周邊地區的經濟發展和房地產市場活力。

▲2025年可說是航空城啟動元年，擴建的第三跑道預計於2027年完工。

桃園市府另一項重大公共建設規劃「三心六線」軌道路網，正持續推進中。該計畫將航空城、桃園和中壢三大都心與捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯線延伸八德段、桃園鐵路地下化以及機場捷運等路線串聯起來，大幅提升交通便利性。在這完善的交通網絡中，距離機場車程約10分鐘、位於航空城第一圈範圍內的「大園客運園區」重新進入大眾視野。該區承接了房價已相對強勢的青埔外溢人潮，隨著航空城建設進入實質開發階段，近期聯外道路「航青路」已部分通車，銜接至桃捷A15至A17捷運站和國道2號大園交流道，使得往返大園及青埔之間變得更加快速。未來，還有月桃路拓寬計畫、大園觀音輕軌等建設，便捷交通條件將成為推動大園客運園區房價上漲的有利因素。

▲大園雙語國中。

受惠於航空城計畫的大園客運園區，區內還將建設44公頃的大園科技智慧園區，預計2027年完工，以及大園首座體育園區等多項開發案，為生活圈再添豐富機能，吸引更多人口和商業活動進駐，成為國門副都心中耀眼的區域指日可待。不少建設公司看好大園客運園區的發展潛力，紛紛插旗推案，近期陸續交屋，預計今年將出現明顯的人口成長。為因應日益增加的學生數量，除了現有的潮音國小外，將新設航科國小，另有培養國際化人才的大園雙語國中，為下一代提供優質的教育環境，讓選擇在此落腳的家長更加放心。

▲潮音國小。

此外，建商持續以系列建設作品為大園客運園區打造更舒適、宜居的生活環境，結合當地埤塘水色風光，依湖畔而建的廣達4000坪社區，將為居民提供如度假般的居住體驗。隨著交通建設日益完善和多元產業布局的推進，大園客運園區將成為投資和居住的理想選擇。

▲大園客運園區內新案「璟都航空城」，基地廣達4147坪，提供2至3房產品，坐擁美麗湖景。