ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大園客運園區受惠航空城計畫　多元產業＋便捷交通＋人口紅利帶動房價

▲▼大園客運園區,桃園航空城,交通,桃園機場,產業,學區,璟都航空城。（圖／業者提供）

▲桃園航空城計畫將機場、青埔、大園三區串聯，形成新興都會區。圖為桃園航空城計畫示意圖。

房產中心／綜合報導

近年來，桃園市因政府積極推動產業升級，吸引眾多企業在此設立廠辦和總部，帶來大量就業機會。再加上鄰近雙北的地理優勢，促使人口持續湧入，城市發展日新月異。其中，備受矚目的「桃園航空城計畫」作為國家級都市建設項目，預計投資5000億元，將桃園機場、青埔、大園串聯成新興都會區，可望容納約32萬人口，成為北台灣的重要交通與產業樞紐，持續帶動周邊區域的發展前景。

開發總面積超過4,500公頃的桃園航空城計畫，除了擴建第三跑道及航廈外，目前第三航廈預計於2027年完工，其中北登機廊廳力拼今年下半年正式啟用。此外，計畫中還包括自由貿易港區、機場專用區、航空產業區、經貿展覽園區、生活機能區、濱海遊憩區、桃園體育園區、精緻農業發展區和機場相容產業區等多元產業聚落。隨著輝達、星宇航空、統一超商、藥華醫藥等知名企業相繼進駐產業專區，預估將創造20至30萬個就業機會，帶來兆元級的經濟產能。多元產業聚落的逐步形成，將吸引更多投資建設及人才流入，提升周邊地區的經濟發展和房地產市場活力。

▲▼大園客運園區,桃園航空城,交通,桃園機場,產業,學區,璟都航空城。（圖／業者提供）

▲2025年可說是航空城啟動元年，擴建的第三跑道預計於2027年完工。

桃園市府另一項重大公共建設規劃「三心六線」軌道路網，正持續推進中。該計畫將航空城、桃園和中壢三大都心與捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯線延伸八德段、桃園鐵路地下化以及機場捷運等路線串聯起來，大幅提升交通便利性。在這完善的交通網絡中，距離機場車程約10分鐘、位於航空城第一圈範圍內的「大園客運園區」重新進入大眾視野。該區承接了房價已相對強勢的青埔外溢人潮，隨著航空城建設進入實質開發階段，近期聯外道路「航青路」已部分通車，銜接至桃捷A15至A17捷運站和國道2號大園交流道，使得往返大園及青埔之間變得更加快速。未來，還有月桃路拓寬計畫、大園觀音輕軌等建設，便捷交通條件將成為推動大園客運園區房價上漲的有利因素。

▲▼大園客運園區,桃園航空城,交通,桃園機場,產業,學區,璟都航空城。（圖／業者提供）

▲大園雙語國中。

受惠於航空城計畫的大園客運園區，區內還將建設44公頃的大園科技智慧園區，預計2027年完工，以及大園首座體育園區等多項開發案，為生活圈再添豐富機能，吸引更多人口和商業活動進駐，成為國門副都心中耀眼的區域指日可待。不少建設公司看好大園客運園區的發展潛力，紛紛插旗推案，近期陸續交屋，預計今年將出現明顯的人口成長。為因應日益增加的學生數量，除了現有的潮音國小外，將新設航科國小，另有培養國際化人才的大園雙語國中，為下一代提供優質的教育環境，讓選擇在此落腳的家長更加放心。

▲▼大園客運園區,桃園航空城,交通,桃園機場,產業,學區,璟都航空城。（圖／業者提供）

▲潮音國小。

此外，建商持續以系列建設作品為大園客運園區打造更舒適、宜居的生活環境，結合當地埤塘水色風光，依湖畔而建的廣達4000坪社區，將為居民提供如度假般的居住體驗。隨著交通建設日益完善和多元產業布局的推進，大園客運園區將成為投資和居住的理想選擇。

▲▼大園客運園區,桃園航空城,交通,桃園機場,產業,學區,璟都航空城。（圖／業者提供）

▲大園客運園區內新案「璟都航空城」，基地廣達4147坪，提供2至3房產品，坐擁美麗湖景。

關鍵字：大園客運園區桃園航空城交通桃園機場產業學區璟都航空城

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台人超愛買1物！他曝「買完還想再買下一個」大票有感：貼切

台灣人超級愛買一樣東西！有資深房仲表示，台灣人對「買房」這件事的執念真的很深，有房的人買完一間，還想再買下一間；沒房的人則努力存錢，渴望擁有屬於自己的房子。但當買不起時，心理上的失落感爆發，甚至會上網討伐房市，形成一股強大的網路聲量。

4小時前

信義EPS達2.42元優前年　預言住宅市場將盤整

信義房屋（9940）2024年營收127.82億元，淨利18.07億元，年增2%。信義表示目前銀行放款雖然仍是偏緊縮，但實際申請時間已有些許改善，329檔期為未來風向球，自用當道房市谷底回溫，預料住宅盤整、工業、商用不動產見度高。

5小時前

裝潢1年、開店半年就閃　「最貴咖啡廳」傳有15組人釋接手意願

「94 Cafe」去年10月底試營運，斥資2500萬元花了1年裝潢，是高雄知名網美咖啡廳，開幕不到半年突釋出盤讓訊息，等於裝潢期比開店時間還長，震驚網美圈，在地透露，咖啡廳是老闆經營的副業，因本業太忙決定轉手，已有桌遊、餐飲業等15組客戶連絡有意承租。

6小時前

13期vs.14期對決又掀議論　新案成交均價洩「黑馬衝出」

去年3月，台中市府首次公開13、14期抵費地標售，13期標出土地新高價後，即便近期景氣預售市場轉涼，但個案表顯不俗。信義房屋專家認為，南台中擁有周邊衛星城市與交通延續優勢，但目前預售市場仍屬個案表現。

8小時前

跨界頂奢民宿、綠能產業　建商展新事業度房市寒冬

房市交易走冷，建商除蓋住宅，也陸續開始分身斜槓，延續本業優勢跨足旅宿、商場、商辦，甚至超跨界到綠能產業，對抗此波打炒房的過渡期。

10小時前

大園客運園區受惠航空城計畫　多元產業＋便捷交通＋人口紅利帶動房價

備受矚目的「桃園航空城計畫」作為國家級都市建設項目，預計投資5000億元，將桃園機場、青埔、大園串聯成新興都會區，可望容納約32萬人口，成為北台灣的重要交通與產業樞紐，持續帶動周邊區域的發展前景。

11小時前

329檔期總銷8223億創次高　新竹、台南供給卻見崩跌

房市329檔期將至，根據房屋網站統計推案量六都及新竹推案總銷金額達8223.2億元，創歷史次高，年增5%。但市場出現冷熱不均，其中，雙北在指標案與高房價支撐下逆勢成長2~3成，新竹與台南推案量大幅衰退，成為本次「金龍重災區」。

11小時前

不搶當「楠梓漢」　台積來了！租屋破千件、年增84%

台積電11日股價重跌，跌破千元大關，引發外界強烈擔憂。隨高雄廠Q2進入量產階段，廠區周邊租屋需求明顯升溫。專家分析，台積電客群租屋偏好，首重通勤便利，離廠區通勤10~15分鐘，楠梓不出意外的年增近1倍居冠。

12小時前

台中最後一間「水舞饌」25日熄燈　在地曝：已有代銷準備承租

自台中興起，曾經風靡一時的的「水舞饌」，全台最後一間崇德店，即將於本月25日結束營業，店內已經擺出物品販售、店員也表示：「不會再開了。」而不動產業界則透露，該地點相當好，已有代銷業者準備承租。

13小時前

「將捷朗學」打造全齡宜居環境　將捷集團致力投入ESG發展

新北市「北大特區」經過20多年的成熟發展，不僅有豐富的生活機能，加上棋盤式整齊劃一的街道與綠意生活，受到許多民眾青睞。

13小時前

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

為何要住公寓？　網曝2優勢：一..

天母知名幼兒園撤出　實登爆新租..

裝潢1年、開店半年就閃　「最貴..

整棟樓包膜！　台中超狂建商砸7..

台中最後一間「水舞饌」25日熄..

高雄知名男模會館突拆招　網歪樓..

房屋退租沒重新粉刷！房東拒還3..

年輕人愛新房「誰買中古屋？」　..

出租房屋當社宅　房租1.5萬內..

公寓老舊「為何不拉皮？」　一票..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台人超愛買1物　「買完還想再買..

信義EPS達2.42元優前年　..

裝潢1年、開店半年就閃　「最貴..

13期vs.14期對決又掀議論..

跨界頂奢民宿、綠能產業　建商展..

大園客運園區受惠航空城計畫　多..

329檔期總銷8223億創次高..

不搶當「楠梓漢」　台積來了！租..

台中最後一間「水舞饌」25日熄..

「將捷朗學」打造全齡宜居環境　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366