現在還不是房市最冷！他曝近10年最慘：賣房子賣到懷疑人生

▲房市受打炒房影響，一些待售房屋的開價下修。（示意圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

央行打炒房，讓房市買氣冷卻，交易量縮水，但現在還不是房市最冷的時候。一位房仲指出，其實台灣2015年~2019年這段期間才是房市最為嚴峻的，那幾年連買方看屋意願都不高，僅有品牌建商的案子才讓顧客比較願意出來看，甚至有好幾度屋主都曾賣房子賣到懷疑人生。

房仲林品揚在自己的臉書粉專「Lin's竹北房產筆記」發文指出，現在還不算是近10年房市最冷的時刻，房市的好壞，是一個相對比較的概念，從919央行打炒房至今，很多人認為房市衰退了，但他認為會有這般解讀，是因為大家以「疫情期間或後疫情時期」作為比較參考基準，只是以他從業11年經歷過的房市，現在還不算近10年最慘。

林品揚表示，2015年~2019年這段期間的台灣房市才是最為嚴峻的，「那段時期的市場氛圍，不要講出價了，就連買方出來看屋的意願都不高」，甚至有買方出來看了半年，最後對市場沒信心，就休息不看房了。

「印象很深刻，當時（新竹地區）僅有品牌建商的案子才讓顧客比較願意出來看，但至多去化也只是平轉價格的程度」。林品揚表示，如果是比較後段班的建商，廣告做了幾期，詢問度都很低，更別說要進一步進行價格細節互動了，「有好幾度屋主都曾賣房子賣到懷疑人生」。

林品揚指出，現在的氛圍只是在反應著「919金龍風暴」後的餘溫，市場將習慣政策調整後的不便，也將習慣從原先的「資金動能影響市場」改成由「剛需影響市場」，會買的人，有需要還是會買，甚至有機會在這一波撿到相對便宜的價格；但不會買的人，一樣不會買，依然會持續觀望，並等待顯著的幅度崩跌才進場。