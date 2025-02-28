危老容積獎勵辦法放寬！27萬戶「老屋」受惠　66.5%在雙北

▲內政部說明，全國有8,216棟6層樓以上的合法建築物、約有66.5%集中在雙北市。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／台北報導

內政部20日在部務會報中通過了「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」的修正草案。部長劉世芳表示，預估全國有8,216棟6層樓以上的合法建築物、約27萬戶可透過危老重建方式進行重建，並享有原建築容積獎勵。

內政部解釋，實施容積率管制前「已申請建照」之建築物，戶數較多，整合不容易，都更推動相對困難。修法是為配合2024年11月13日公布施行的「都市更新條例」第65條修正案，適用對象從原本僅限於實施容積管制前已建成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地。

▲內政部加速危險老舊建物的整合重建，確保民眾的居住安全品質。（圖／內政部提供）

這次修法的目的在於增加921地震前耐震不足建築物的重建誘因，同時提高建築物所有權人參與重建的意願，進而提升全國建物的耐震設計，保障民眾的居住安全。

內政部說明，全國有8,216棟6層樓以上的合法建築物、約有66.5%集中在雙北市，總計有約27萬戶可透過危老重建方式進行重建，並享有原建築容積獎勵。

內政部進一步指出，「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」的修正草案將依法制作業程序，預計於近日發布施行，以加速危險老舊建物的整合重建，確保民眾的居住安全品質。

▼適用對象說明。（圖／內政部提供）