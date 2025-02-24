外籍人士置產台中年增1成　香港、馬來西亞人偏愛2屯區

▲10年來外籍買家在台中轉變爲亞洲國家為主，購屋熱區則由南屯、北屯並列冠軍，西區緊追在後。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中外籍購屋版圖曝光，據統計，2024年台中市外籍購屋人數為84人，較10年前的76人微幅增加，但觀察10年來，外籍買家的購屋區域與買家背景變化不小，轉變爲亞洲國家為主，購屋熱區則由南屯、北屯並列冠軍，西區緊追在後。

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據統計，2024年台中市外籍購屋人數為84人，較10年前的76人微幅增加，去年國籍部分，以香港14人最多，其次為馬來西亞13人，10年前的冠軍英屬維京群島，如今已擠不進前5。

2024年外國人的購屋熱區，則由南屯、北屯並列冠軍，西區緊追在後，10年前最受外國人青睞的西屯，則被擠出了冠亞軍之列。對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「外籍購屋者的背景及購屋區域變化，受國內的房地產政策牽動。10年前購買人數冠軍的英屬維京群島與第4名的貝里斯，為國內外富商設立公司以節稅的避稅天堂，因此兩地來台購屋的買家，大多數是私法人背景。」

然而近年國內房市歷經房地合一稅、《平均地權條例》修正案等改革，境外私法人的重稅期拉長，購屋程序更繁複，使台中的外籍買盤，從「投資型私法人」，轉向「自用型個人」，避稅天堂的買家也因而退居二線，由香港、馬新、日韓等具地緣性的亞洲買方取代。

▲清水、梧棲等平價海線城鎮，也晉身外籍購屋熱區前5強。（圖／記者許權毅攝）

第一建經研究中心副理張菱育表示：「外籍人士想在台灣購屋需『平等互惠』，也就是其母國需開放台灣人在該國取得房地產，我國才允許該國人士在台置產。因此包括澳門、越南、印尼等地，雖有不少國民來台就業、就學，但因不符合平等互惠原則，所以即便在台人數眾多，始終不是台灣房市的主要外資買盤。」

不過觀察數據，近年清水、梧棲等平價海線城鎮，也晉身外籍購屋熱區前5強。對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「以都會角度來說，整體大海線地區受惠半導體、風電產業進駐，有不少外商設點海線，包含丹麥商、德商等風電開發商，西門子、永冠集團、天力離岸風電、世紀樺欣等，且定居有能力購屋的不在少數，過去人煙罕見的台中港，也因此挹注了不少外國工程師面孔。」

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