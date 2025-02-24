大師光環助陣　南台灣6大國際指標住宅案曝光

▲荷蘭建築師事務所Mecanoo（麥肯諾）在台灣的設計案都以公共建設為主，南部最知名的作品就是衛武營國家藝術文化中心。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

過去常常有人說南台灣建築沒有特色，加上房價高漲，連已購客都覺得設計規劃低於期待，開始有建商找來國際建築團隊合作，接下來南台灣國際級建築新作，至少有6棟將陸續亮相，專家表示，「大師光環」提升建築物獨特性和市場價值，房價通常可略高於市場行情。

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南台灣國際大師住宅案，包括台南「璞日」、「巴克禮PARK」、泰嘉金城段、泰嘉國安段，高雄則有「AI慕光城」、三發五塊厝案都找來大師操刀，共有6棟國際級建築新作將陸續亮相。

三發地產董事長鍾鼎晟表示，荷蘭建築師事務所Mecanoo（麥肯諾）在台灣的設計案都以公共建設為主，南部最知名的作品就是衛武營國家藝術文化中心、高雄車站，三發五塊厝案位於高雄中正路，鄰近衛武營國家藝術文化中心，因此與麥肯諾合作，首度操刀住宅案，預計2026年公開，已有不少在地人相當期待。

案名 位置 合作設計師 現況 三發五塊厝案 高雄苓雅區 荷蘭建築事務所Mecanoo 預計2026開賣 AI慕光城 高雄前鎮區 新加坡頂級知名設計團隊SCDA建築設計事務所 銷售中 巴克禮PARK 台南東區 日本隈研吾 封盤中 璞日 台南安南區 日本知名建築大師TANGE 丹下憲孝 銷售中 泰嘉金城段 台南安平區 世界五大建築師事務所之一的Aedas凱達環球 預計2025年底開賣 泰嘉國安段 台南安南區 紐約Handel Architects漢德建築師事務所 未定

▲南台灣6棟國際建築將陸續完工。（ETtoday製表）

銷售中的「AI慕光城」為南部總銷有史以來最大案，1期總銷200億元，攜手新加坡頂級知名設計團隊SCDA建築設計事務所聯手打造，展現頂尖國際高度，根據實登單價最高54萬元，也在市場引起熱議。

同樣銷售中的「璞日」位於安南區九份子，2025年將完工，由日本知名建築大師TANGE 丹下憲孝設計，單價最高達39.8萬元。清景麟建築團隊也請來日本大師隈研吾為新案規劃設計「巴克禮PARK」，去年中封盤，封盤前單價最高達49.3萬元。

▲三發地產董事長鍾鼎晟在「三發地產三十週年幸福日」上表示，與麥肯諾合作首度操刀住宅案，預計2026年公開，已有不少在地人相當期待。（圖／記者張雅雲攝）

而泰嘉在安平、安南也有2案，分別找來世界五大建築師事務所之一的Aedas凱達環球、紐約Handel Architects漢德建築師事務所合作，雙強合作的設計尚未正式推出，便已引起市場熱議。泰嘉開發特助呂維哲表示，金城段預計2025年底開賣，安南案開案時間未定。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，南台灣房價持續攀升，陸續有民眾認為新案建材配備甚至遠低於房價，與高房價形成強烈對比引發熱議，為了滿足購屋者需求，建商透過大師光環提升建築物獨特性和市場價值，雖然房價通常略高市場行情，自住客也願意買單。

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