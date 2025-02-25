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輝達利多促屋主收手惜售　全台8大高鐵站房價「僅1站跌價」

記者項瀚／台北報導

觀察全台8大高鐵站周圍房價，北車、板橋在近期不少新案帶動行情翻揚，漲幅位居冠亞軍，其他縣市也大多呈現上漲態勢，唯一只有輝達承租辦公室的南港不漲反跌。

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▲▼ 南港車站 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達承租辦公室的南港，2024年房價不漲反跌。（圖／記者項瀚攝）

近期台灣燈會人潮擠爆桃園高鐵站引起話題，住商機構統計8大高鐵站2024年周邊房價，以方圓2.5公里、新舊大樓與華廈統計，其中漲幅最高的是板橋，上漲超過2成，其次則為台北、左營站。

▲▼ 。（圖／記者項瀚製）

▲2024年8大高鐵站周邊房價與年漲跌幅整理。（表／住商統計）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北車、板橋近期不少新案帶動行情翻揚，高雄去年受惠於半導體龍頭進駐議題，不管預售與成屋價位，反映出市場對區域發展的期待。

住商不動產高雄R15捷運加盟店店東黃承富補充：「北高雄受惠於半導體龍頭進駐議題，區域發展受各大品牌矚目，也吸引建商頻頻進場興案，其中左營高鐵特區周邊發展多年，在產業人口紅利與軌道經濟加持之下，新案成交行情已站穩4字頭，中古屋也有3字頭左右行情。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲2024年8大高鐵站周邊房價年漲跌幅，只有南港呈現下跌。（表／記者項瀚製）

值得關注的是，觀察8大高鐵站周邊，南港站居然成為唯一不漲反跌的地區，平均成交單價從95.8萬元，下降到93.6萬元，小跌2.3%。

事實上，南港近年有許多重大利多，企業紛紛進駐商辦，又有許多大型開發案蓄勢待發，像是南港調車場、台電CR1案等等，且AI龍頭輝達還以10年28.97億元租下「潤泰玉成辦公大樓」。

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示，南港房價不漲反跌，主因就是利多太多，使得產品條件好的屋主紛紛惜售，因此統計上才出現房價下跌，若以同產品條件的房價變化來看，年漲幅應在8~10%，若沒有919打炒房影響，甚至還會更高。

陳柏任指出，南港站周邊公寓每坪成交價已來到70~75萬元，20年中古大樓則多落在85~90萬元，新建案甚至已成交到110~115萬元。

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關鍵字：房價高鐵南港車站周邊下跌輝達住商不動產中信房屋

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