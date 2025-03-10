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新青安違規後果慘烈　誤踩「這些地雷」恐讓優惠全沒

▲▼買房,房貸,房子,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲新青安房貸輔助許多年輕人一圓買房夢。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

新青安房貸低利率、長年期，對於想買房的年輕人來說，簡直是天上掉下來的好康！但看似誘人的政策，卻有不少人因為有意無意的違規，而被取消、追討優惠利息，甚至縮短貸款年限。如果不想不慎掉進坑裡，踏取國際開發協理藍德義統整３個常見問題和３個觀念釐清給讀者。

◉常見問題1：

新青安的利息補貼會一直延續嗎？去年11月13日國土署就已澄清由政府提供利息補貼1.5碼的期間自112年8月1日至115年7月31日止，後續將不再補貼。且新青安將回歸財政部既有政策討論，也就代表後續是否仍有補貼是不可預期的。

◉常見問題2：

不要偷偷當包租公！政府要求加強審核之下，近半年來八大公股銀行就已經追回了逾千戶的違規案件的利息補貼。財政部也明確表示會針對「所有」新青安的案子進行審查，並不是「樂透抽」，千萬別存僥倖心態！

被抓到新青安違約會怎麼樣？銀行端將會追回違規戶的利息補補貼，且目前針對違規戶的優惠利息，都已從1.775%加至2.185%之上，更有可能被加到補貼2碼前的2.275%。而5年寬限期也會被調整縮減至3年，貸款年限恐從40年縮減為30年或20年。

◉常見問題3：

賣家的房屋原本有出租給別人，我購買時可申請新青安嗎？由於「買賣不破租賃」，縱使你買了這間房，租賃契約仍然存在，因此違反新青安自住的條件。所以想要申請新青安之前，務必得先解決租約問題。此外，即使一樓公寓門前出租給攤販，仍屬於房屋的結構體（外部增違建），一樣不符合自住規定喔！

◎觀念釐清一：

首購族才能申請新青安嗎？錯！首購和新青安的定義不同，新青安除借款人本人外，配偶、未成年子女名下都需「無房產」才行。（如果家人持有建物為共有且持分面積小於40平方公尺則可不計入。）

◎觀念釐清二：

如果有繼承房產，能夠申請新青安嗎？可以，但是是有條件的：若個人名下繼承一戶無貸款的房產（需共同持有的面積未滿40平方公尺，約12.1坪）才能符合繼承但可申請新青安的條件。

◎觀念釐清三：

新青安一定可以貸款到買房金額的8成嗎？不一定。銀行仍需評估還款能力、房屋條件（中古屋相較新屋可貸款的成數較低）。如有使用新青安購屋的規劃，仍先提升自身財務狀況、信用評分，準備好約3成的自備款因應條件的變動較為合適。

政策美意是幫年輕人一圓購屋夢，而不是讓人將房地產作為「營利目的」。且新青安的優惠確實讓買房變得更輕鬆，但「錢借得容易，不代表沒風險」。政府已經開始嚴格審查違規行為，如果你因為資訊不足而踩雷，可能不只要補繳利息，甚至會讓房貸變成沉重負擔。

▲▼ 。（圖／）

▲新青安房貸常見問題。（圖／踏取國際開發提供）

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