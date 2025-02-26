忠孝復興再一都更案衝200萬俱樂部　開發商撞名川普

▲忠孝復興為台北市都更熱區。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近期北市頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」成為話題，該區位於忠孝復興，也是近年北市的都更熱區，最新實價揭露又有一案成交單價上200萬元。

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近期台北市頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」實價登錄開牌，價格成為房市焦點，而該區域位處忠孝復興，可說是北市的都更熱區，新案房價也表現亮眼。

最新實價揭露，宏普建設與台灣川普的「瑞閣案」出現11戶交易，最高單價衝到每坪207.77萬元，不過規劃坪數不大，總價在2688~4695萬元，顯示市中心最精華區域的推案，即使不是豪宅規劃也有每坪200萬元的實力。

有趣的是，該案成交時間在去年11月到今年1月份，恰巧就在美國總統大選結果確定之後。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「忠孝復興站周邊成為建商的都更熱區，雖然很多案子都是十年磨一劍，不過因為地段極佳，吸引開發商進場整合開發，目區域前指標案包括『台北之星』、『富邦藝庭』都有每坪200萬元以上的實價紀錄。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，忠孝復興可說是台北市最精華地段，且忠孝東路、復興南路第一排不僅臨路寬，又是商業區，容積率高，頗具開發效應，只要基地整合到一定規模，單價200萬元以上都不是問題， 先前達麗、海悅攜手購入了整排老屋，基地面積787坪，未來也將成為指標個案。

▲2024年台住宅類拆除執照核發宅數為3753宅，年減少17.7%。（表／住商統計）

住商機構統計全台住宅類拆除執照核發宅數，但2024年為3753宅年減少17.7%，其中台北市拆除宅數達1165宅，雖較去年減少838宅，不過仍是全台拆除量最高的城市。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「台北市過去受惠於危老與都更政策的推動，拆除宅數自2017年開始明顯增加，2022年更達到高峰，但2023年起隨著部分案件進入興建階段，加上2024年下半年起房市漲勢趨緩，以致於去年拆除量明顯降溫。」

相較之下，新北市拆除數量則從2023年706宅攀升至2024年的1124宅，成長幅度達59.2%，也創下自1999年有紀錄以來新高，反映出北台灣房市更新的節奏出現變化。

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