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斥資3.3億！台南九份子全民運動館　預計2026年完工

▲安南區全民運動館新建工程目前工程進度已達60%，預計2026年中旬完工 。（圖／台南市體育局提供）

▲安南區全民運動館預計2026年中旬完工 。（圖／台南市體育局提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市政府向教育部體育署爭取前瞻基礎建設經費興建「安南區全民運動館新建工程」，目前工程進度已達60%，預計2026年中旬完工，預計2026年中旬完工。由於安南區九份子為新興重劃區，未來將有大量人口移入，運動館的設立可望提升當地生活機能。

運動館即將完工的消息引發網友熱議。有人認為九份子發展前景看好，適合推動樂活生態與運動養生，有網友在PTT上表示：「未來生活機能更完整，有利建商推案」、「九份子地王XD，就在全民運動館旁」、「九份子是繼四期安平重劃區後，政府重點發展區域」等。

▲安南區全民運動館新建工程目前工程進度已達60%，預計2026年中旬完工 。（圖／台南市體育局提供）

▲九份子全民運動館造型極具特色，其分別以兩棟形式以高腳屋方式立於水岸邊。（圖／台南市體育局提供）

安南區全民運動館樓地板面積約4,125平方公尺，規劃地上2層空間設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場之多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，並設置無障礙設施及性別友善浴廁，完工後民眾四季都有運動健身的場所。

安南區全民運動館基地位於九份子樂活路及宜居二路口，原址為臺江內海。運動館造型極具特色，其分別以兩棟形式以高腳屋方式立於水岸邊，主入口為A棟，利用跨橋連接西側B棟，透過如聚落巷弄般，行走於水岸棧道，順應既有基地景觀，完成後將成為一座非常具指標性及美觀特色的運動館。

體育局表示，運動館原工程經費2.6億元，中央補助1億元、市府自籌1.6億元，後因疫情影響致物價大幅上漲、缺工缺料嚴重，市府自行籌措並追加經費至3.305億元。

體育局進一步指出，本工程的最大亮點鋼橋鋼結構更已於2024年底完成吊裝，可望於2026年中旬完工。

關鍵字：台南安南區運動館九份子

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