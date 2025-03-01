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台積電高雄廠掛牌啟動　在地曝：輪班仔先選車貸不買房

▲▼ 台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄F22廠首度掛上「tsmc」的Logo，一轉眼高雄人已在台積電上班。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠位於楠梓產業園區，近期開始有人員進駐，有網友透露，一轉眼高雄人已在台積電上班，他認識住鳳山的台積員工，每天騎機車到楠梓車程40分鐘，不買房先買車，引來在地人笑稱，車貸繳清後就會開始猶豫要不要歐印買房了，晚2年買說不定把錢省回來。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

台積電在高雄楠梓設廠，經過2年施工期，高雄F22廠首度掛上「tsmc」的Logo，有網友在PTT透露，他從小看到大的年輕人已經到台積電上班了，每天從鳳山騎機車到楠梓，單程就要40分鐘，並指出即使到台積上班，還是寧可先買Volvo Cars也還不想買房，笑嘆「年輕人就是年輕人，賺到錢第一件事就是去買車。」

引來不少網友正反熱議，有網友直言，騎車要40分鐘當然先買車阿，不然下班打瞌睡就直接傳送異世界了。也有人分析，應該不是輪班仔，認識的輪班仔都是住離廠區10分鐘內。

有網友則認為，車貸繳清後就會開始猶豫要不要歐印買房了，晚2年買說不定把錢省回來。

▲▼ 台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲部分屋主為早期取得，當時房價基期相對較低，與目前房價相比，只是少賺沒有賠售風險，讓利空間較大。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，台積電位於楠梓產業園區，帶動前幾年楠梓房價出現飆漲，不過在央行去年9月祭出第七波信用管制後，買家期待房價下跌，中古房市買氣消風，成交量起碼少了1/3，價格也有1成的跌幅，年後帶動剛需族群出籠看屋。

不過預售案因土地、營建成本高漲，新成本墊高房價，難有降價幅度，呈現緩漲趨勢，楠梓單價最高出現51.9萬元，創楠梓歷史新高，根據實登統計，今年楠梓區預售均價為40.4萬元，已站上4字頭，去年均價為34.1萬元，晚買一年單坪貴6.3萬元。

蔡岳霖分析，部分屋主為早期取得，當時房價基期相對較低，與目前房價相比，只是少賺沒有賠售風險，讓利空間較大，造成中古屋房價鬆動，尤其若待售期持續拉長，賣方應都會比起先前姿態放軟。

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關鍵字：台積電楠梓高雄房價上班買房買車

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