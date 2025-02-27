一家三口電費270元「公共電費卻要800元」　他崩潰：住大樓的痛

▲原PO收到電費單傻眼。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

新建案公設多，代價也反映在分擔公共電費上！一名網友收到最新一期的電費單，一家三口兩個月的電費只要262元，但卻要繳納將近800元的公共電費，讓他感到非常無奈，「住大樓的痛啊」。貼文曝光，不少網友有感，「真的，我的公共電費都比我們2個人的費用都還高」。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，最新一期的電費單，應繳總金額為1075元，細看項目，流動電費為262元，只用了156度電，但公共設施電費卻高達791元，「住大樓的痛呀…一家三口兩個月只用了不到270元電費，然後快800元繳公電」，不過他也坦言，大樓有管理室收包裹，也不用追垃圾車，真的很方便。

貼文曝光，網友爆共鳴，「住社區大樓就是這樣⋯沒有十全十美的！真的太在意就只能住透天了」、「沒辦法，電燈、電梯、空調、監視器等那些都要電，這是電梯大樓的必需品」、「我家也是這樣，公電比自用多很多，沒冷氣、沒看電視、採光良好，其實電很省」、「身為租屋族的我，住著小小套房電一度五元，兩個月電費1500繳得叫一個心痛」。

也有住一樓的網友感嘆，「這不是住大樓的痛，這是住大樓一樓的痛，只好每天回家先坐電梯到頂樓再坐下來了」、「還好我回家沒事都在搭電梯，搭上又搭下，一天至少十趟，心裡才得到一點安慰」。

不少網友到原PO一家用電量也驚呼，「三口兩個月270也太省」、「一家三口這樣用電真的很神…我一個人住大樓公寓，兩個月也要700左右，不包含公設用電」、「撇開公共電費，你們省電也太厲害了，想知道怎麼辦到的」。原PO解釋，「房子是自住，快煮壺、冷氣、電腦…等等的，正常生活家電都有用」。